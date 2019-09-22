فضل زيارة المريض .. عبادتان تؤديهما الملائكة لك حتى تنصرف

حث رسـول اللّه -صلى الله عليه وسلم - على زيارة المريض، وورد في السنة النبوية فضل زيارة المريض، حيث إن الملائكة تصلي على العائد وتستغفر له.



وأوردت السنة النبوية أحاديث تدل على فضل عيادة المريض، ومنها ما روي عنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: «أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَعَائِدًا جِئْتَ، يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». أخرجه أحمد 1/91 (702) والتِّرمِذي 969.



حكم زيارة المريض

يوضح الحديث، أن زيارة المريض أمر مرغب فيه شرعًا، ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولكنها ليست واجبة، وقال العلماء إنها مستحبة ورأى آخرون أنها فرض كفاية، والغرض منها مؤانسة المريض وجبر خاطرأهله والدعاء له.



النية عند زيارة المريض

ويشير الحديث، إلى أنه يجب على المسلم، أن يجعل زيارته للّه وفي اللّه لا لغرض دنيوي كأن يعود الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين والضعفاء الذين يُرزق الناس ويُنصرون بسببهم.



وقال الأزهر الشريف، إن اللهُ خلق الإنسانَ ضعيفًا، وما من إنسان إلا وفيه نوع من ضعف، ويصاب بصورة من صور الضعف البشري الذي يعتري كل البشر، ومن هذه الصور«المرض».



وأضاف« الأزهر»عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن المريض يجد نفسه في أزمة حقيقية، يحتاج إلى رفعها عنه(حسيًّا ومعنويًّا)، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سريعًا ما يتحرك تجاه هؤلاء المرضى ؛ للتخفيف عنهم ورفع معنوياتهم .



واستشهد بما روى الإمام أحمد في مسنده، عن عثمان بن عفان-رضي الله عنه-، قال: «إنا -والله- قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير».



عيادة المريض سُنَّة نبوية

واستدل على أن عيادة المريض سُنَّة نبوية بما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ". البخاري ومسلم.



الهدف من زيارة المريض

وأوضح أن الهدف من زيارة المريض مُوَاساتِه، وإظهار الحب له؛ فيُتَرجَمُ ذلك إلى أثرٍ نفسيٍّ يعود على المريض، فيُسعد المريضُ وكذلك أهلُهُ، وتهون عليه أزمته ومرضه.