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سيارات

أسعار سيارات كيا فى مصر 21-9-2019 .. بيكانتو تبدأ من 285 ألف جنيه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:38 م
اسعار كيا بيكانتو
اسعار كيا بيكانتو في مصر
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سيارات كيا اليوم في مصر 21-9-2019.

كيا بيكانتو kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة
كيا ريو kia rio تبدأ من 284900 جنيه حتى 339900 جنيه لأعلى فئة
سعر كيا جراند سيراتو 2019
كيا جراند سيراتو kia grand cerato تبدأ من 334900 جنيه حتى 424900 جنيه لأعلى فئة
كيا بيجاس kia pegas تبدأ من 339900 جنيها حتى 254900 جنيها لأعلى فئة
كيا سبورتاج 2020
اسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
كيا سبورتاج kia sportage تبدأ من 429900 جنيها حتى 544900 جنيها لأعلى فئة
كيا سورينتو 2019
كيا سورينتو kia sorento تبدأ من 649900 جنيها حتى 849900 جنيها لأعلى فئة

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