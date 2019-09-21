أسعار سيارات كيا فى مصر 21-9-2019 .. بيكانتو تبدأ من 285 ألف جنيه

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سيارات كيا اليوم في مصر 21-9-2019.



كيا بيكانتو kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة

كيا ريو kia rio تبدأ من 284900 جنيه حتى 339900 جنيه لأعلى فئة

سعر كيا جراند سيراتو 2019

كيا جراند سيراتو kia grand cerato تبدأ من 334900 جنيه حتى 424900 جنيه لأعلى فئة

كيا بيجاس kia pegas تبدأ من 339900 جنيها حتى 254900 جنيها لأعلى فئة

كيا سبورتاج 2020

اسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠

كيا سبورتاج kia sportage تبدأ من 429900 جنيها حتى 544900 جنيها لأعلى فئة

كيا سورينتو 2019

كيا سورينتو kia sorento تبدأ من 649900 جنيها حتى 849900 جنيها لأعلى فئة