مين طفى النور .. كريم قاسم يروج لـ مسلسل نصيبي وقسمتك3

نشر الفنان كريم قاسم، البوستر الدعائي من مسلسل "نصيبي و قسمتك3" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر كريم قاسم على البوستر برفقة الفنانة ملك قورة وعلق قائلا: "نصيبي و قسمتك الجزء الثالث قصة مين طفى النور في تمام الساعة 8 مساء علي قناة «mbc 4».وتفاعل عدد كبير من متابعى كريم قاسم وملك على صفحته مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " متحمسه ليه جدا، يخرابي على جمالكم ، هتكون حلوة ، الحلوين ، انت عالمى ".يذكر ان مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.