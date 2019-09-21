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فن

مين طفى النور .. كريم قاسم يروج لـ مسلسل نصيبي وقسمتك3

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:39 م
كريم قاسم وملك قورة
كريم قاسم وملك قورة
محمد بدران
نشر الفنان كريم قاسم، البوستر الدعائي من مسلسل "نصيبي و قسمتك3" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم قاسم على البوستر برفقة الفنانة ملك قورة وعلق قائلا: "نصيبي و قسمتك الجزء الثالث قصة مين طفى النور في تمام الساعة 8 مساء علي قناة «mbc 4».

وتفاعل عدد كبير من متابعى كريم قاسم وملك على صفحته مع الصورة، وعلق بعضهم، قائلا: " متحمسه ليه جدا، يخرابي على جمالكم ، هتكون حلوة ، الحلوين ، انت عالمى ".

يذكر ان مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
مين طفى النور .. كريم قاسم يروج لـ مسلسل نصيبي وقسمتك3

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