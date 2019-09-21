بـ جوائز مليون و50 ألف جنيه..موعد وشروط المسابقة الـ27 العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة على النحو التالي :



الفرع الأول :



حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) .



الفرع الثاني :



حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).



الفرع الثالث :



حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية .



الفرع الرابع :



حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .



وذلك في الفترة من 8 فبراير2020م حتى 13 فبراير2020م .



وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وخمسون ألف جنيه ، وقد حددتها الوزارة على النحو التالي :



الفرع الأول :



الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثاني 140 ألف جنيه .الفرع الثاني :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه .الفرع الثالث :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه . الفرع الرابع :

الفائز الأول 120 ألف جنيه .

الفائز الثاني 100 ألف جنيه .إضافة إلى جائزة استثنائية قدرها " مائة ألف جنيه " لأفضل مركز ثالث .

علمًا بأن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية .



ووقرر وزير الأوقاف تخصيص فرع خاص لحفظة كتاب الله (عز وجل) من أبناء قارة أفريقيا ، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مع تخصيص جائزتين : الأولى قدرها (150) ألف جنيه ، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع.

