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ديني

بـ جوائز مليون و50 ألف جنيه..موعد وشروط المسابقة الـ27 العالمية للقرآن الكريم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:34 م
ننشر شروط المسابقة
ننشر شروط المسابقة الـ27 العالمية للقرآن الكريم
القسم الديني
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة على النحو التالي :

الفرع الأول :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) .

الفرع الثاني :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

الفرع الثالث :

حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية .

الفرع الرابع :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .

وذلك في الفترة من 8 فبراير2020م حتى 13 فبراير2020م .

وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وخمسون ألف جنيه ، وقد حددتها الوزارة على النحو التالي :

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .
الفائز الثاني 140 ألف جنيه .الفرع الثاني :
الفائز الأول 150 ألف جنيه .
الفائز الثاني 130 ألف جنيه .الفرع الثالث :
الفائز الأول 150 ألف جنيه .
الفائز الثاني 130 ألف جنيه . الفرع الرابع :
الفائز الأول 120 ألف جنيه .
الفائز الثاني 100 ألف جنيه .إضافة إلى جائزة استثنائية قدرها " مائة ألف جنيه " لأفضل مركز ثالث .
علمًا بأن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية .

ووقرر وزير الأوقاف تخصيص فرع خاص لحفظة كتاب الله (عز وجل) من أبناء قارة أفريقيا ، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مع تخصيص جائزتين : الأولى قدرها (150) ألف جنيه ، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع.

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