مصر تُدين الحادث الإرهابي في محافظة كربلاء العراقية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات للحادث الإرهابي الذي وقع عبر تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء بوسط العراق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.



وقدّم البيان التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغادر، معربًا عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرُف.