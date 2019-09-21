العثور على أسلحة آر بى جى.. مداهمة وكر إرهابي ومقتل اخوانى في تبادل لإطلاق النار.. فيديو

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل جاء فيه: الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الاخوانية في منطقة المطرية.



وتضمن البيان: مقتل الارهابي الاخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الداخلية.



كما جاء بالبيان: العثور على عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح ار بي جي بالوكر، والعثور على كميات من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية.

