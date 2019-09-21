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العثور على أسلحة آر بى جى.. مداهمة وكر إرهابي ومقتل اخوانى في تبادل لإطلاق النار.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:21 م
الداخلية تحبط مخطط
الداخلية تحبط مخطط إرهابي لاستهداف الدولة
عمرو ممدوح
أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل جاء فيه: الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الاخوانية في منطقة المطرية.

وتضمن البيان: مقتل الارهابي الاخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الداخلية.

كما جاء بالبيان: العثور على عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح ار بي جي بالوكر، والعثور على كميات من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية.

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