برلمان

برلماني: معرض الصناعة والنقل يعكس رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي

المهندس محمود عصام
المهندس محمود عصام
محمد الشعراوي

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتنظيم الناجح لفعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات، مؤكدا أن الجمع بين قطاعي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة يمثل نقلة نوعية تعكس الرؤية المتكاملة للدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وقال عصام في بيان اليوم، إن إقامة المعرض هذا العام تحت عنوان يجمع بين النقل الذكي والصناعة تمثل خطوة غير مسبوقة تعزز مفهوم التكامل بين القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع هدف توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في مقدمة أولوياتها، وهو ما يظهر بوضوح في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل الحديثة التي يقودها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وأضاف أن نجاح المعرض في جمع المصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية على منصة واحدة يفتح الباب أمام شراكات حقيقية لتطوير سلاسل التوريد وتعميق الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال توطين مكونات النقل ووسائل المواصلات الحديثة داخل السوق المصرية.

وأكد أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية قوية وقاعدة صناعية متينة تؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا لصناعات النقل الذكي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددا على أن تعزيز المنصات الإنتاجية المحلية يمثل الطريق الأضمن لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وشدد عصام على أن مثل هذه المعارض تمثل منصات استراتيجية لتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى استمرار تنظيمها سنويا لما توفره من فرص استثمارية كبرى، وتكامل حقيقي بين الفكر الصناعي والتكنولوجي في خدمة التنمية المستدامة.

