دمياط تستعد للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط " على أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية يومى ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجارى ، موجهًا باتمام كافة الاستعدادات وجاهزية اللجان قبل الانطلاق ، وذلك وفقًا لما تم التأكيد عليه بالاجتماع التنسيقي المُنعقد مؤخرًا، و أكد على التنسيق التام مع الوحدات المحلية و إدارة الاعلانات بخصوص أماكن وضع لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين بالطرق والشوارع بما لا يتعارض مع حركة المارة .

ووجه " محافظ دمياط " أيضًا على إتمام تنفيذ الاستعدادات لفصل الشتاء، وملس خطوط الصرف و التأكد من جاهزية الشبكات ، و وجه بتنفيذ الإزالة للمنشآت ذات الخطورة الداهمة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين ، موجهًا كذلك بسرعة إعداد حصر شامل لحالات التعديات على أراضى طرح النهر ، و تقديمها خلال اليوم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، كما وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالاسراع بأعمال تنفيذ توصيل شبكات الصرف الصحي إلى المدارس الغير مخدومة .

وبملف آخر تم طرحه خلال الجلسة ،، وجه " المحافظ " بالتنسيق التام بين فرع هيئة الطرق والكبارى والتى تقوم بتنفيذ مشروع تغطية وتوسعة وتطوير طريق عزبة البرج ، و شركات المرافق ، وذلك لنهو الموقف الخاص لشبكات المرافق بالطريق ، و تخطى أى عقبات و استكمال العمل بالمشروع .