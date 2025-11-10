نواب البرلمان الأوروبي يدعمون خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040

أقرت لجنة البيئة والمناخ وسلامة الأغذية بالبرلمان الأوروبي، موقفها بشأن تعديل قانون المناخ الأوروبي؛ لتحديد هدف جديد وملزم يتمثل في خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، تمهيدا لتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050.



وأكد النواب الأوروبيون أن التحول الأخضر يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، داعين إلى مرونة أكبر للدول الأعضاء في كيفية تحقيق تلك الأهداف، وذلك حسبما جاء في بيان للبرلمان الأوروبي.



كما دعم النواب الأوروبيون تأجيل بدء العمل بنظام تجارة الانبعاثات الجديد، الذي يشمل انبعاثات وقود المباني والنقل البري، من عام 2027 إلى عام 2028.



واُعتمد النص بأغلبية 55 صوتا مقابل 32، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان بكامل أعضائه على الموقف النهائي له في 13 نوفمبر قبل بدء المفاوضات مع الدول الأعضاء حول الصيغة النهائية للقانون.