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من قلب ميدان التحرير.. المصريون يكذبون ادعاءات قنوات الإخوان بوجود تجمعات.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:26 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا مصورا من ميدان التحرير أمس الجمعة لرصد الأوضاع هناك.

وأكد التقرير أن ميدان التحرير لا يوجد به اي تجمعات او مظاهرات كما ادعت قناة الجزيرة القطرية وأن حركة المرور طبيعية ولا يوجد تكدس مروري.

وقال أحد المواطنين:" التحرير فاضي ومفيش أي حاجة خالص في ميدان التحرير ووسط البلد، ويتم تمويل البعض لنشر شائعات وأكاذيب ولازم نتعلم من اللي فات".

وأضاف آخر:" الناس خارجة من الماتش وكانوا يحتفلون بفوز النادي الأهلي ولا يوجد تجمعات ومظاهرات وهناك شائعات تستهدف هدم الدولة المصرية، وقنوات الإخوان في قطر وتركيا تفبرك الفيديوهات ويريدون هدم مصر بالشائعات،وإحنا ورا القيادة السياسية والقوات المسلحة وابني يا سيسي واحنا معاك".

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