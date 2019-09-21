ياسمين صبرى تتألق بفستان أسود قصير يبرز أنوثتها .. شاهد

نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".ظهرت ياسمين صبرى بفستان اسود أنيق، واعتمدت على المكياج الهادئ والمناسب لإطلالتها، وعلقت قائلة "الطيور على اشكالها تقع ولكنى افضل الطيران وحدى"ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.