بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

شاركت المطربة أنغام متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، صورا من بروفات حفلها بالمملكة العربية السعودية احتفالا باليوم الوطني.وظهرت أنغام فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون جينز ممزق من الركبة مع تيشيرت أبيض مطبوع ونسقت معهما عباءة سوداء، فيما أرتدت حقيبة يد سوداء أنيقة مزينة بالورود.وبدت أنغام بخصلات شعرها البني، فيما أختارت مكياجا هادئا متناسقا مع لون بشرتها، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات، وأعتمدت على ساعة يد فقط.