ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:54 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن الموعد المحدد لوصول مدرب حراس الفريق الجديد بالإضافة لمدرب اللياقة البدنية الجديد.

وأكد مرتضى منصور أن مدرب حراس المرمى الجديد سيصل خلال 48 ساعة بالإضافة إلى مدرب الأحمال الجديد بعدما لاحظ سوء المستوى البدني للاعبين خلال لقاء السوبر.

وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأيمن طاهر مدرب حراس الزمالك الحالي على مجهوده خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن استمرار أيمن طاهر في قيادة حراس مرمى الفريق

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 20-8-2019

أحمد سيد زيزو يشارك فى مران الزمالك بعد العودة من الراحة

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

ترشيحاتنا

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

بجيب جمب قصير.. إطلالة بمبي لـ منى زكي فى مهرجان الجونة

بفستان أسود.. ريم مصطفى تبهر جمهور مهرجان الجونة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

ألميريا يصدم تركي آل الشيخ .. اعرف السبب

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

تغريم لاعبي الأهلي 100 ألف جنيه بسبب الإساءة للزمالك .. فيديو

خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

علاء نبيل: هذا اللاعب في الزمالك يذكرني بمحمد بركات مع الأهلي

اخبار الرياضة.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. عقوبات فى انتظار المارد الأبيض.. بيراميدز يدرس عرضا لبيع نجم الأهلي

كواليس ما بعد مباراة الاهلى والزمالك.. أول قرار من حسام البدري.. فى الكورة مع ملك

سعرها يتجاوز خمسة ملايين جنيه .. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء مسابقة على سيارة فارهة

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور