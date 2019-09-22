خلال 48 ساعة .. تعديلات في الجهاز الفني للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن الموعد المحدد لوصول مدرب حراس الفريق الجديد بالإضافة لمدرب اللياقة البدنية الجديد.



وأكد مرتضى منصور أن مدرب حراس المرمى الجديد سيصل خلال 48 ساعة بالإضافة إلى مدرب الأحمال الجديد بعدما لاحظ سوء المستوى البدني للاعبين خلال لقاء السوبر.



وحرص مرتضى منصور على توجيه الشكر لأيمن طاهر مدرب حراس الزمالك الحالي على مجهوده خلال الفترة الماضية.