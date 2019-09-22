تمهيدا لاقتحام طرابلس.. الجيش الليبي يشن هجوما كبيرا على ميليشيات مصراتة

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية تشارك في هجوم كبير على مليشيات مصراتة.



وبحسب "سكاي نيوز" قالت القيادة العامة إن قصفا تمهيديات جويا مدفعيا ثقيلا يجري شنه على مواقع المليشيات قرب العاصمة الليبية طرابلس.



وكان مصدر في غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي قد قال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن القوات تمهد لدخول قلب طرابلس عبر شن غارات جوية مكثفة، وتقدمات ملموسة للقوات البرية وخاصة في محور خلة الفرجان وطريق المطار والتقدم في منطقة الخلاطات بضواحي العاصمة.



وأضاف أن سلاح الجو الليبي وجه ضربات دقيقة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وتمركزات للميليشيات في طريق المطار ومعسكر حمزة المجاور له.



وأكد ان سلاح الجو يشن غارات مكثفة على تمركزات المليشيات في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية.



وتابع أن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين يقودون الميليشيا التابعة لـ"غنيوة الككلي"، فضلا عن إصابة عدد كبير من المسلحين في الغارات الجوية الدقيقة التي شنتها المقاتلات الليبية.

