ب 300 جنيه.. جامعة المنوفية توفر وسائل نقل لطلابها



أعلنت جامعة المنوفية، أن إدارة التكافل الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب اتفقت مع مرفق النقل الداخلى لمحافظة المنوفية على توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة المقيمين فى أماكن بعيدة تيسيرًا لهم لحضور كلياتهم المختلفة من مركزى أشمون وتلا.



يشمل الخط الأول أشمون – سنتريس – المجمع النظرى بشبين الكوم، ومقترح أن يكون قيمة الاشتراك الشهرى ٣٠٠ جنيه لخط أشمون حسب عدد الطلاب المشتركين.



وناشدت الجامعة، الطلاب الراغبين الإشتراك بالتوجه إلى إدارة التكافل الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب والإطلاع على التعليمات إعتبارًا من اليوم.



واضاف العاملون بالجامعة، أن الخط الثانى علي طريق تلا تحت الدراسة مع الشركة وسيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك قريبا عقب الانتهاء من التفاوض مع شركة النقل الداخلي.

