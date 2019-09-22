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اقتصاد

التنظيم والإدارة ينتهي من تقييم القيادات المحلية بمحافظة الوادي الجديد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
جانب ن اجتماع التقييم
جانب ن اجتماع التقييم
آية الجارحى
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم القيادات المحلية وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات، حيث تم تقييم 476 قيادة، وذلك بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وتم تسليم النتائج إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وعلى هامش الاختبارات التقي اللواء الزملوط بالفريق المشرف على عملية التقييم والذي أوفده الجهاز للمحافظة، حيث أشاد المحافظ بمنظومة التقييم ووصفها بالموضوعية التى توفر أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية في التقييم والاختيار، وقرر اعتماد المنظومة كوسيلة لتقييم المتقدمين لشغل أي وظائف في المحافظة أو لتحديد الاحتياجات التدريبية، وكذلك للمرشحين لشغل وظائف قيادية بالمحافظة.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إليكترونيا بدون أي تدخل بشري، ووفقا للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، وأن الجهاز لديه القدرة على عقد الاختبارات في مديرياته بالمحافظات وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للمتقدمين للاختبارات.

كما تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع اساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال، بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في القيادة المحلية، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

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