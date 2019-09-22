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رياضة

فرج عامر يوجه رسالة نارية لـ حكم مباراة الأهلي وسموحة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
فرج عامر
فرج عامر
ياسمين تيسير
وجه فرج عامر، رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، رسالة لـ حكام مباريات الدوري الممتاز، مطالبًا إياهم بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين جميع فرق الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء سموحة ببطل الدوري وبطل السوبر ليس نزهة لاي من الفريقين ولن يكون سهلا علي اي منهم خاصة ان العميد يقود سموحة بمجموعة لاعبيين صفار السن معظمهم غير معروف جماهيريا وقد يصنع من العديد منهم هذا اللقاء نجوم لو نفذوا تعليمات التوأم حسن.

وأضاف : "كل ما اتمناة أن يوفق الله الحكم وان يحمل ميزان العدل في كفة وتتساوي فية الكفتين لا يرجح واحدة علي الاخري الا باللعب وبالجهد وبالحق ، حتي نؤكد للعالم ان مصر بدأت ثورتها الكروية، والجميع اصبح سواسية، ولناخذ من حكم لقاء الاهلي والزمالك الألماني المثل والقدوة في ملاعبنا الكروية".

ويواجه الأهلي، سموحة مساء الإثنين المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.


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