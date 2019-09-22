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سيارات

مراكز خدمة وصيانة هيونداي.. بالأرقام والعناوين

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
اخبار السيارات
اخبار السيارات
علي كمال
تتمتع السيارات بالوقت الحالي باحتلالها جزء كبير من حياتنا اليومية، حيث تستعمل السيارة في التنقل يوميا، لذلك أصبحت السيارة جزءا مهما من حياتنا، ولأننا نستعمل السيارات يوميا وباستمرار، يجب علينا الاهتمام بصيانتها الدورية.

لذلك يقدم موقع "صدي البلد الإخباري" مراكز خدمة وصيانة هيونداي حرصا منا علي استمرار تقديم الخدمات للقراء ومحاولة للحفاظ علي سلامة المواطنين من تعرضهم للحوادث التي تعرض حياتهم للخطر نتيجة إهمال صيانة اعطال السيارات بشكل دوري.

الارقام و العناوين:
مودرن أوتوموتيف سيرفيس
العنوان : 50 ش المبتديان, القصر العيني
الهاتف 02-27949569

مودرن سرفيس
العنوان : ش الشهيد/طارق خلف, متفرع من ش جوزيف تيتو, مصر الجديدة
الهاتف 02-26225577 - 02-26212444

كارفان
العنوان : 28 ش أحمد الزمر, مدينة نصر
الهاتف 02-24714916

الأقصى
العنوان : قطعة رقم 62 ع الشطر الخامس, المنطقة الصناعية, زهراء المعادي
الهاتف 02-29178356/7

قنديل
العنوان : 31 ش زايد, المنطقة الصناعية, العباسية
الهاتف 02-26830305 - 02-26833355

سرفيس سنتر
العنوان : سرفيس سنتر، Rd. 153، معادي الخبيري الوسطي، المعادي
الهاتف 02-25255550

أوتو ماجد
العنوان : 9 ش الأربعين, جسر السويس
الهاتف 02-22979770 - 02-22990888

المتحدة لصيانة وتجديد السيارات (جمكو )
العنوان : 96 ش أنابيب البترول, جسر السويس
الهاتف 02-26990110

المهندسون العرب
العنوان : ش محمد فريد، الترعة البولاقية، شبرا
الهاتف 02-22355283

البيلي
العنوان : 141 ش الشيخ/أحمد مصطفى, تقسيم أرض الجمعية, عين الصيرة
الهاتف 02-25326242 - 02-23633714

جاويش وعيسى
العنوان : 695 ش بورسعيد, غمرة
الهاتف 02-24821473

نيو كايرو
العنوان : محطة بنزين مصر للبترول, التجمع الأول, محور مصطفى كامل, القاهرة الجديدة
الهاتف 02-29201597 - 02-29202166

التوريدات العمومية العالمية_جيسكو
العنوان : 37 ميدان ابن الحكم, حلمية الزيتون
الهاتف 02-26335005

أوتو ألفا
العنوان : 216 عمارات صقر قريش, بجوار محطة أتوبيس صقر قريش, المعادي الجديدة
الهاتف 02-25173012

جي بي أوتو
العنوان : ك 28 طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي, المنطقة الصناعية الثانية, طريق المحولات, أبو رواش
الهاتف 02-35390760 - 02-35391201

الوهدان
العنوان : ش 47 من ش 14 بجوار مصنع دايو للسيارات, المنطقة الصناعية الثالثة, مدينة 6 أكتوبر
الهاتف 02-38342411/12

الميرغني
العنوان : ش 74, المنطقة الصناعية الأولى
الهاتف 02-38330175

كمبيو كار - الغباري إخوان
العنوان : 3 ش صبري مبدي, الشيخ زايد
الهاتف 064-3214251

الرضا
العنوان : 18 ش محمد إسماعيل, من ش محمد علي, المريوطية, الهرم
الهاتف 02-33837504

هيونداي
العنوان : سموحه - ترعه المحموديه بجانب مصنع اللورد امام حديقه انطونيادس
الهاتف 16101

إسكندرية الهندسية للسيارات
العنوان : ك 27 طريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي بجوار كارفور سيتي سنتر
الهاتف 03-4700020

جي بي أوتو
العنوان : 27 ش السلطان حسين, محطة الرمل
الهاتف 03-34815551

مركز الخدمة الإلكترونى
العنوان : مدينة الظاهرة من ش المدينة المنورة, المنصورة
الهاتف 050-2240958

المهندسون المتخصصون
العنوان : ش الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء, ميت غمر
الهاتف 010-5012254

القاضي
العنوان : قطعة 1, المنطقة الصناعية B1, مدينة العاشر من رمضان
الهاتف 16787

مولي كار
العنوان : قطعة 3, مجاورة 13, المدينة الصناعية الجديدة
الهاتف 097-3440720/21

ناشيونال موتورز إيجيبت
العنوان : ك 7, طريق أسيوط القاهرة الزراعي, منجابات أسيوط
الهاتف 088-2274444

الغالي
العنوان 7: طريق الإسماعيلية, بجوار شركة الأخشاب
الهاتف 062-3686633

هيونداي
العنوان : ك 22 طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي
الهاتف 16101

نيو كار
العنوان : إمتداد ش محمد علي, بجوار مساكن الأمل, نفيشة
الهاتف 010-6724299 - 010-4710701

المارينا
العنوان : المنطقة الصناعية, تقسيم النجدة, الغردقة
الهاتف 010-1821760 - 010-6405151

العدوي
العنوان : طريق المنصورة-المحلة الكبرى, المحلة الكبرى
الهاتف 040-2883341

الشاذلي
العنوان : أمام مدخل كفر الشيخ بجوار كافيتيريا حماد
الهاتف 012-4939638 - 012-7858610

إيجي أوتو
العنوان : ك 84 طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, الدفرة, طنطا
الهاتف : 040-3215958

أبو غالي أوتوموتيف
العنوان : ك 25 طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي, أمام كارفور جولف سيتي, مدينة العبور
الهاتف : 02-43100085

كارتك
العنوان : ش 12 أمام سيتي كلوب, المنطقة الصناعية الأولى, مدينة العبور
الهاتف : 02-46103431/2/3

جي بي أوتو
العنوان : قليوب
الهاتف : 02-42142517

المصيلحي
العنوان : أول طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, قليوب
الهاتف : 02-42156153 - 02-42106308

برقان
العنوان : الحمراية, شرق النيل
الهاتف : 016-1611211 - 011-8133840

التكنولوجي
العنوان : الحرفيين الجديد, خلف الأمن المركزي
الهاتف : 066-3743045

جي بي أوتو
العنوان : طريق المطار, شرم الشيخ
الهاتف : 069-3660118

العالمية
العنوان : ش 6 أكتوبر, الكوثر
الهاتف : 093-2280091

الدولية أوتو
العنوان : المرحلة الثانية, المدينة الصناعية
الهاتف : 012-5931259 - 012-3191980

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