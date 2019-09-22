مراكز خدمة وصيانة هيونداي.. بالأرقام والعناوين

تتمتع السيارات بالوقت الحالي باحتلالها جزء كبير من حياتنا اليومية، حيث تستعمل السيارة في التنقل يوميا، لذلك أصبحت السيارة جزءا مهما من حياتنا، ولأننا نستعمل السيارات يوميا وباستمرار، يجب علينا الاهتمام بصيانتها الدورية.
لذلك يقدم موقع "صدي البلد الإخباري" مراكز خدمة وصيانة هيونداي حرصا منا علي استمرار تقديم الخدمات للقراء ومحاولة للحفاظ علي سلامة المواطنين من تعرضهم للحوادث التي تعرض حياتهم للخطر نتيجة إهمال صيانة اعطال السيارات بشكل دوري.
الارقام و العناوين:
مودرن أوتوموتيف سيرفيس
العنوان : 50 ش المبتديان, القصر العيني
الهاتف 02-27949569
مودرن سرفيس
العنوان : ش الشهيد/طارق خلف, متفرع من ش جوزيف تيتو, مصر الجديدة
الهاتف 02-26225577 - 02-26212444
كارفان
العنوان : 28 ش أحمد الزمر, مدينة نصر
الهاتف 02-24714916
الأقصى
العنوان : قطعة رقم 62 ع الشطر الخامس, المنطقة الصناعية, زهراء المعادي
الهاتف 02-29178356/7
قنديل
العنوان : 31 ش زايد, المنطقة الصناعية, العباسية
الهاتف 02-26830305 - 02-26833355
سرفيس سنتر
العنوان : سرفيس سنتر، Rd. 153، معادي الخبيري الوسطي، المعادي
الهاتف 02-25255550
أوتو ماجد
العنوان : 9 ش الأربعين, جسر السويس
الهاتف 02-22979770 - 02-22990888
المتحدة لصيانة وتجديد السيارات (جمكو )
العنوان : 96 ش أنابيب البترول, جسر السويس
الهاتف 02-26990110
المهندسون العرب
العنوان : ش محمد فريد، الترعة البولاقية، شبرا
الهاتف 02-22355283
البيلي
العنوان : 141 ش الشيخ/أحمد مصطفى, تقسيم أرض الجمعية, عين الصيرة
الهاتف 02-25326242 - 02-23633714
جاويش وعيسى
العنوان : 695 ش بورسعيد, غمرة
الهاتف 02-24821473
نيو كايرو
العنوان : محطة بنزين مصر للبترول, التجمع الأول, محور مصطفى كامل, القاهرة الجديدة
الهاتف 02-29201597 - 02-29202166
التوريدات العمومية العالمية_جيسكو
العنوان : 37 ميدان ابن الحكم, حلمية الزيتون
الهاتف 02-26335005
أوتو ألفا
العنوان : 216 عمارات صقر قريش, بجوار محطة أتوبيس صقر قريش, المعادي الجديدة
الهاتف 02-25173012
جي بي أوتو
العنوان : ك 28 طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي, المنطقة الصناعية الثانية, طريق المحولات, أبو رواش
الهاتف 02-35390760 - 02-35391201
الوهدان
العنوان : ش 47 من ش 14 بجوار مصنع دايو للسيارات, المنطقة الصناعية الثالثة, مدينة 6 أكتوبر
الهاتف 02-38342411/12
الميرغني
العنوان : ش 74, المنطقة الصناعية الأولى
الهاتف 02-38330175
كمبيو كار - الغباري إخوان
العنوان : 3 ش صبري مبدي, الشيخ زايد
الهاتف 064-3214251
الرضا
العنوان : 18 ش محمد إسماعيل, من ش محمد علي, المريوطية, الهرم
الهاتف 02-33837504
هيونداي
العنوان : سموحه - ترعه المحموديه بجانب مصنع اللورد امام حديقه انطونيادس
الهاتف 16101
إسكندرية الهندسية للسيارات
العنوان : ك 27 طريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي بجوار كارفور سيتي سنتر
الهاتف 03-4700020
جي بي أوتو
العنوان : 27 ش السلطان حسين, محطة الرمل
الهاتف 03-34815551
مركز الخدمة الإلكترونى
العنوان : مدينة الظاهرة من ش المدينة المنورة, المنصورة
الهاتف 050-2240958
المهندسون المتخصصون
العنوان : ش الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء, ميت غمر
الهاتف 010-5012254
القاضي
العنوان : قطعة 1, المنطقة الصناعية B1, مدينة العاشر من رمضان
الهاتف 16787
مولي كار
العنوان : قطعة 3, مجاورة 13, المدينة الصناعية الجديدة
الهاتف 097-3440720/21
ناشيونال موتورز إيجيبت
العنوان : ك 7, طريق أسيوط القاهرة الزراعي, منجابات أسيوط
الهاتف 088-2274444
الغالي
العنوان 7: طريق الإسماعيلية, بجوار شركة الأخشاب
الهاتف 062-3686633
هيونداي
العنوان : ك 22 طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي
الهاتف 16101
نيو كار
العنوان : إمتداد ش محمد علي, بجوار مساكن الأمل, نفيشة
الهاتف 010-6724299 - 010-4710701
المارينا
العنوان : المنطقة الصناعية, تقسيم النجدة, الغردقة
الهاتف 010-1821760 - 010-6405151
العدوي
العنوان : طريق المنصورة-المحلة الكبرى, المحلة الكبرى
الهاتف 040-2883341
الشاذلي
العنوان : أمام مدخل كفر الشيخ بجوار كافيتيريا حماد
الهاتف 012-4939638 - 012-7858610
إيجي أوتو
العنوان : ك 84 طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, الدفرة, طنطا
الهاتف : 040-3215958
أبو غالي أوتوموتيف
العنوان : ك 25 طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي, أمام كارفور جولف سيتي, مدينة العبور
الهاتف : 02-43100085
كارتك
العنوان : ش 12 أمام سيتي كلوب, المنطقة الصناعية الأولى, مدينة العبور
الهاتف : 02-46103431/2/3
جي بي أوتو
العنوان : قليوب
الهاتف : 02-42142517
المصيلحي
العنوان : أول طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, قليوب
الهاتف : 02-42156153 - 02-42106308
برقان
العنوان : الحمراية, شرق النيل
الهاتف : 016-1611211 - 011-8133840
التكنولوجي
العنوان : الحرفيين الجديد, خلف الأمن المركزي
الهاتف : 066-3743045
جي بي أوتو
العنوان : طريق المطار, شرم الشيخ
الهاتف : 069-3660118
العالمية
العنوان : ش 6 أكتوبر, الكوثر
الهاتف : 093-2280091
الدولية أوتو
العنوان : المرحلة الثانية, المدينة الصناعية
الهاتف : 012-5931259 - 012-3191980
لذلك يقدم موقع "صدي البلد الإخباري" مراكز خدمة وصيانة هيونداي حرصا منا علي استمرار تقديم الخدمات للقراء ومحاولة للحفاظ علي سلامة المواطنين من تعرضهم للحوادث التي تعرض حياتهم للخطر نتيجة إهمال صيانة اعطال السيارات بشكل دوري.
الارقام و العناوين:
مودرن أوتوموتيف سيرفيس
العنوان : 50 ش المبتديان, القصر العيني
الهاتف 02-27949569
مودرن سرفيس
العنوان : ش الشهيد/طارق خلف, متفرع من ش جوزيف تيتو, مصر الجديدة
الهاتف 02-26225577 - 02-26212444
كارفان
العنوان : 28 ش أحمد الزمر, مدينة نصر
الهاتف 02-24714916
الأقصى
العنوان : قطعة رقم 62 ع الشطر الخامس, المنطقة الصناعية, زهراء المعادي
الهاتف 02-29178356/7
قنديل
العنوان : 31 ش زايد, المنطقة الصناعية, العباسية
الهاتف 02-26830305 - 02-26833355
سرفيس سنتر
العنوان : سرفيس سنتر، Rd. 153، معادي الخبيري الوسطي، المعادي
الهاتف 02-25255550
أوتو ماجد
العنوان : 9 ش الأربعين, جسر السويس
الهاتف 02-22979770 - 02-22990888
المتحدة لصيانة وتجديد السيارات (جمكو )
العنوان : 96 ش أنابيب البترول, جسر السويس
الهاتف 02-26990110
المهندسون العرب
العنوان : ش محمد فريد، الترعة البولاقية، شبرا
الهاتف 02-22355283
البيلي
العنوان : 141 ش الشيخ/أحمد مصطفى, تقسيم أرض الجمعية, عين الصيرة
الهاتف 02-25326242 - 02-23633714
جاويش وعيسى
العنوان : 695 ش بورسعيد, غمرة
الهاتف 02-24821473
نيو كايرو
العنوان : محطة بنزين مصر للبترول, التجمع الأول, محور مصطفى كامل, القاهرة الجديدة
الهاتف 02-29201597 - 02-29202166
التوريدات العمومية العالمية_جيسكو
العنوان : 37 ميدان ابن الحكم, حلمية الزيتون
الهاتف 02-26335005
أوتو ألفا
العنوان : 216 عمارات صقر قريش, بجوار محطة أتوبيس صقر قريش, المعادي الجديدة
الهاتف 02-25173012
جي بي أوتو
العنوان : ك 28 طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي, المنطقة الصناعية الثانية, طريق المحولات, أبو رواش
الهاتف 02-35390760 - 02-35391201
الوهدان
العنوان : ش 47 من ش 14 بجوار مصنع دايو للسيارات, المنطقة الصناعية الثالثة, مدينة 6 أكتوبر
الهاتف 02-38342411/12
الميرغني
العنوان : ش 74, المنطقة الصناعية الأولى
الهاتف 02-38330175
كمبيو كار - الغباري إخوان
العنوان : 3 ش صبري مبدي, الشيخ زايد
الهاتف 064-3214251
الرضا
العنوان : 18 ش محمد إسماعيل, من ش محمد علي, المريوطية, الهرم
الهاتف 02-33837504
هيونداي
العنوان : سموحه - ترعه المحموديه بجانب مصنع اللورد امام حديقه انطونيادس
الهاتف 16101
إسكندرية الهندسية للسيارات
العنوان : ك 27 طريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي بجوار كارفور سيتي سنتر
الهاتف 03-4700020
جي بي أوتو
العنوان : 27 ش السلطان حسين, محطة الرمل
الهاتف 03-34815551
مركز الخدمة الإلكترونى
العنوان : مدينة الظاهرة من ش المدينة المنورة, المنصورة
الهاتف 050-2240958
المهندسون المتخصصون
العنوان : ش الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء, ميت غمر
الهاتف 010-5012254
القاضي
العنوان : قطعة 1, المنطقة الصناعية B1, مدينة العاشر من رمضان
الهاتف 16787
مولي كار
العنوان : قطعة 3, مجاورة 13, المدينة الصناعية الجديدة
الهاتف 097-3440720/21
ناشيونال موتورز إيجيبت
العنوان : ك 7, طريق أسيوط القاهرة الزراعي, منجابات أسيوط
الهاتف 088-2274444
الغالي
العنوان 7: طريق الإسماعيلية, بجوار شركة الأخشاب
الهاتف 062-3686633
هيونداي
العنوان : ك 22 طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي
الهاتف 16101
نيو كار
العنوان : إمتداد ش محمد علي, بجوار مساكن الأمل, نفيشة
الهاتف 010-6724299 - 010-4710701
المارينا
العنوان : المنطقة الصناعية, تقسيم النجدة, الغردقة
الهاتف 010-1821760 - 010-6405151
العدوي
العنوان : طريق المنصورة-المحلة الكبرى, المحلة الكبرى
الهاتف 040-2883341
الشاذلي
العنوان : أمام مدخل كفر الشيخ بجوار كافيتيريا حماد
الهاتف 012-4939638 - 012-7858610
إيجي أوتو
العنوان : ك 84 طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, الدفرة, طنطا
الهاتف : 040-3215958
أبو غالي أوتوموتيف
العنوان : ك 25 طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي, أمام كارفور جولف سيتي, مدينة العبور
الهاتف : 02-43100085
كارتك
العنوان : ش 12 أمام سيتي كلوب, المنطقة الصناعية الأولى, مدينة العبور
الهاتف : 02-46103431/2/3
جي بي أوتو
العنوان : قليوب
الهاتف : 02-42142517
المصيلحي
العنوان : أول طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, قليوب
الهاتف : 02-42156153 - 02-42106308
برقان
العنوان : الحمراية, شرق النيل
الهاتف : 016-1611211 - 011-8133840
التكنولوجي
العنوان : الحرفيين الجديد, خلف الأمن المركزي
الهاتف : 066-3743045
جي بي أوتو
العنوان : طريق المطار, شرم الشيخ
الهاتف : 069-3660118
العالمية
العنوان : ش 6 أكتوبر, الكوثر
الهاتف : 093-2280091
الدولية أوتو
العنوان : المرحلة الثانية, المدينة الصناعية
الهاتف : 012-5931259 - 012-3191980