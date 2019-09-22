مراكز خدمة وصيانة هيونداي.. بالأرقام والعناوين

تتمتع السيارات بالوقت الحالي باحتلالها جزء كبير من حياتنا اليومية، حيث تستعمل السيارة في التنقل يوميا، لذلك أصبحت السيارة جزءا مهما من حياتنا، ولأننا نستعمل السيارات يوميا وباستمرار، يجب علينا الاهتمام بصيانتها الدورية.



لذلك يقدم موقع "صدي البلد الإخباري" مراكز خدمة وصيانة هيونداي حرصا منا علي استمرار تقديم الخدمات للقراء ومحاولة للحفاظ علي سلامة المواطنين من تعرضهم للحوادث التي تعرض حياتهم للخطر نتيجة إهمال صيانة اعطال السيارات بشكل دوري.



الارقام و العناوين:

مودرن أوتوموتيف سيرفيس

العنوان : 50 ش المبتديان, القصر العيني

الهاتف 02-27949569



مودرن سرفيس

العنوان : ش الشهيد/طارق خلف, متفرع من ش جوزيف تيتو, مصر الجديدة

الهاتف 02-26225577 - 02-26212444



كارفان

العنوان : 28 ش أحمد الزمر, مدينة نصر

الهاتف 02-24714916



الأقصى

العنوان : قطعة رقم 62 ع الشطر الخامس, المنطقة الصناعية, زهراء المعادي

الهاتف 02-29178356/7



قنديل

العنوان : 31 ش زايد, المنطقة الصناعية, العباسية

الهاتف 02-26830305 - 02-26833355



سرفيس سنتر

العنوان : سرفيس سنتر، Rd. 153، معادي الخبيري الوسطي، المعادي

الهاتف 02-25255550



أوتو ماجد

العنوان : 9 ش الأربعين, جسر السويس

الهاتف 02-22979770 - 02-22990888



المتحدة لصيانة وتجديد السيارات (جمكو )

العنوان : 96 ش أنابيب البترول, جسر السويس

الهاتف 02-26990110



المهندسون العرب

العنوان : ش محمد فريد، الترعة البولاقية، شبرا

الهاتف 02-22355283



البيلي

العنوان : 141 ش الشيخ/أحمد مصطفى, تقسيم أرض الجمعية, عين الصيرة

الهاتف 02-25326242 - 02-23633714



جاويش وعيسى

العنوان : 695 ش بورسعيد, غمرة

الهاتف 02-24821473



نيو كايرو

العنوان : محطة بنزين مصر للبترول, التجمع الأول, محور مصطفى كامل, القاهرة الجديدة

الهاتف 02-29201597 - 02-29202166



التوريدات العمومية العالمية_جيسكو

العنوان : 37 ميدان ابن الحكم, حلمية الزيتون

الهاتف 02-26335005



أوتو ألفا

العنوان : 216 عمارات صقر قريش, بجوار محطة أتوبيس صقر قريش, المعادي الجديدة

الهاتف 02-25173012



جي بي أوتو

العنوان : ك 28 طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي, المنطقة الصناعية الثانية, طريق المحولات, أبو رواش

الهاتف 02-35390760 - 02-35391201



الوهدان

العنوان : ش 47 من ش 14 بجوار مصنع دايو للسيارات, المنطقة الصناعية الثالثة, مدينة 6 أكتوبر

الهاتف 02-38342411/12



الميرغني

العنوان : ش 74, المنطقة الصناعية الأولى

الهاتف 02-38330175



كمبيو كار - الغباري إخوان

العنوان : 3 ش صبري مبدي, الشيخ زايد

الهاتف 064-3214251



الرضا

العنوان : 18 ش محمد إسماعيل, من ش محمد علي, المريوطية, الهرم

الهاتف 02-33837504



هيونداي

العنوان : سموحه - ترعه المحموديه بجانب مصنع اللورد امام حديقه انطونيادس

الهاتف 16101



إسكندرية الهندسية للسيارات

العنوان : ك 27 طريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي بجوار كارفور سيتي سنتر

الهاتف 03-4700020



جي بي أوتو

العنوان : 27 ش السلطان حسين, محطة الرمل

الهاتف 03-34815551



مركز الخدمة الإلكترونى

العنوان : مدينة الظاهرة من ش المدينة المنورة, المنصورة

الهاتف 050-2240958



المهندسون المتخصصون

العنوان : ش الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء, ميت غمر

الهاتف 010-5012254



القاضي

العنوان : قطعة 1, المنطقة الصناعية B1, مدينة العاشر من رمضان

الهاتف 16787



مولي كار

العنوان : قطعة 3, مجاورة 13, المدينة الصناعية الجديدة

الهاتف 097-3440720/21



ناشيونال موتورز إيجيبت

العنوان : ك 7, طريق أسيوط القاهرة الزراعي, منجابات أسيوط

الهاتف 088-2274444



الغالي

العنوان 7: طريق الإسماعيلية, بجوار شركة الأخشاب

الهاتف 062-3686633



هيونداي

العنوان : ك 22 طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

الهاتف 16101



نيو كار

العنوان : إمتداد ش محمد علي, بجوار مساكن الأمل, نفيشة

الهاتف 010-6724299 - 010-4710701



المارينا

العنوان : المنطقة الصناعية, تقسيم النجدة, الغردقة

الهاتف 010-1821760 - 010-6405151



العدوي

العنوان : طريق المنصورة-المحلة الكبرى, المحلة الكبرى

الهاتف 040-2883341



الشاذلي

العنوان : أمام مدخل كفر الشيخ بجوار كافيتيريا حماد

الهاتف 012-4939638 - 012-7858610



إيجي أوتو

العنوان : ك 84 طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, الدفرة, طنطا

الهاتف : 040-3215958



أبو غالي أوتوموتيف

العنوان : ك 25 طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي, أمام كارفور جولف سيتي, مدينة العبور

الهاتف : 02-43100085



كارتك

العنوان : ش 12 أمام سيتي كلوب, المنطقة الصناعية الأولى, مدينة العبور

الهاتف : 02-46103431/2/3



جي بي أوتو

العنوان : قليوب

الهاتف : 02-42142517



المصيلحي

العنوان : أول طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي, قليوب

الهاتف : 02-42156153 - 02-42106308



برقان

العنوان : الحمراية, شرق النيل

الهاتف : 016-1611211 - 011-8133840



التكنولوجي

العنوان : الحرفيين الجديد, خلف الأمن المركزي

الهاتف : 066-3743045



جي بي أوتو

العنوان : طريق المطار, شرم الشيخ

الهاتف : 069-3660118



العالمية

العنوان : ش 6 أكتوبر, الكوثر

الهاتف : 093-2280091



الدولية أوتو

العنوان : المرحلة الثانية, المدينة الصناعية

الهاتف : 012-5931259 - 012-3191980