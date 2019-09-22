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محافظات

بعد إغلاق 9 سنوات.. فتح الطريق أمام قسم شرطة رأس البر أمام حركة المرور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
زينب الزغبي
بعد إغلاق الطريق الموازي لقسم شرطة رأس البر لمدة ما يقرب من 9 سنوات، قرر اللواء اسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إعادة فتحه مرة أخرى للمواطنين، تيسرا على الحركة المرورية والمواطنين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، بفتح الطريق أمام قسم شرطة رأس البر والمدرسة الفندقية وذلك بعد غلقه منذ 9 سنوات عقب أحداث 25 يناير.

وتم رفع كافة المخلفات والمعوقات بالطريق تيسيرًا على المارة والمواطنين وفتح متنفس مروري هام خاصةً مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما تستمر أعمال الوحدة لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها، بما يتماشى مع مدينة رأس البر كمدينة سياحية.

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