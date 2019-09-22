خدمات.. تعرف على عناوين مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.. 29 فرعا تنتشر بجميع أنحاء الجمهورية



مكتب احمد عرابى 96 ش أحمد عرابى المهندسين

مكتب الإسكندرية عمارة الأوقاف سان استيفانو الدور الثانى الإسكندرية

مكتب البحيرة خلف ديوان عام محافظة البحيرة دمنهور

مكتب الشرقية مبنى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

مكتب كفر الشيخ ديوان عام محافظة كفر الشيخ

مكتب المنصورة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية

مكتب السويس مدينة الحجاج بمحافظة السويس

مكتب بورسعيد مقر الغرف التجارية بجوار محافظة بور سعيد

مكتب بنى سويف ش عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية بنى سويف

مكتب أسيوط مبنى مجلس مدينة مبارك محافظة أسيوط

مكتب أسوان مبنى الحزب الوطنى ميدان المحطة محافظة أسوان

مكتب جامعة أسيوط مقر جامعة أسيوط

مكتب سوهاج مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج

مكتب الاستثمار بالعامرية مجمع الاستثمار بالعامرية​

​مكتب أبى قير الأكاديمية البحرية بأبى قير

مكتب طنطا مبنى ديوان عام محافظة الغربية

​مكتب مدينة الطور مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور

مكتب الاستثمار بالقاهرة شارع صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار

مكتب 6 أكتوبر نادى 6 اكتوبر الرياضى

​مكتب القليوبية الغرفة التجارية ببنها



مكتب الترجمان الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى

مكتب سموحة مبنى مديرية الإسكان - سموحة - الإسكندرية

مكتب شبين الكوم كورنيش النيل شبين الكوم بجوار المركز الإعلامى

​

تنتشر بجميع أنحاء الجمهورية عدد كبير من مكاتب التصديقات تعمل على راحة المواطنين وتوثيق المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطنون في الخارج لتقديمها للسلطات في الدول الأجنبية.كما تقوم هذه المكاتب باستقبال الشهادات التي حصل عليها المواطنون بالخارج لتوثيقها واعتمادها بعد أن يقوم المواطن المصري بتصديقها من قبل الجهات المعنية خارج مصر.صدى البلد ينقل هذه العناوين والهواتف والفاكسات لتقديمها للقراء للتعرف على أقرب مكاتب التصديقات لمحل سكنهم: