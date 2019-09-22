مؤسسة صهيونية مستعربة.. تامر الخشاب يفضح الجزيرة: اعتذارهم انسحاب تكتيكي

قال المخرج تامر الخشاب، إن قناة «الجزيرة» هي مؤسسة صهيونية مستعربة، كما أن القناة تعد سلاحًا يستخدمه اليهود في إضعاف المقاومة، موضحًا أن المستعربين هم أشخاص بوجوه وأسماء وملفات عربية وهم في الأصل صهيوني.





وأضاف «تامر الخشاب» خلال قناة «إكسترا نيوز»، أن المستعربين هم أشخاص يندسون وسط المقاومة لغرض التجسس واغتيالهم، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت عندما نجحت الصهاينة في مخطتهم وبعدها أرادوا عمل مؤسسة صهيونية مستعربة ومن هنا نشأت قناة «الجزيرة» لتندس بين العرب وتتحدث بلغتهم.





وأوضح «تامر الخشاب» أن الصهاينة حاولوا التطبيع مع العرب وفشلوا في ذلك، لذلك لجأوا لحيلة مختلفة من خلال لسان عربي يتحدثون من خلاله، لافتا إلى أن «الجزيرة» هي أول قناة تستضيف قادة إسرائيليين بعد أي قصف وهي أول من فرضت التطبيع مع إسرائيل.



