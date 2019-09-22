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فن

نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:39 م
المخرج وليد مؤنس
المخرج وليد مؤنس
محمد نبيـل
يعرض مهرجان الجونة السينمائي الفيلم اللبنانى 1982 فى غياب بطلته نادين لبكى، وبحضور عدد من أبطال الفيلم وضيوف المهرجان .

الفيلم من إخراج وليد مؤنس، وبطولة نادين لبكى، وقد حصل على منحة دعم مهرجان الجونة فى دورته الماضية، وتدور أحداث الفيلم في عام 1982، أثناء حرب لبنان، في إحداى المدارس الخاصة على مشارف بيروت، حيث يحاول وسام البالغ من العمر 11 عاما، إخبار صديقته "جوانا" أنه معجب بها، بينما يحاول أساتذتهم، على جوانب مختلفة من الانقسام السياسي، إخفاء مخاوفهم.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع واكتشاف كل ما هو جديد، حيث يطمح أن يصبح أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية منصة الجونة السينمائية.
نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة
نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة
نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة
نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة
نادين لبكى تغيب عن عرض فيلم 1982 في مهرجان الجونة

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