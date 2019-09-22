القائمة العربية تعلن دعم جانتس كرئيس للوزراء بدلا من نتنياهو

أعلنت القائمة العربية المشتركة دعم رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بني جانتس لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين أجرى مشاورات لمدة يومين مع زعماء الأحزاب لتحديد المرشح الذي سيختار لمنحه تفويضا لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي.



وقال ريفلين انه يجب تشكيل حكومة مستقرة تضم حزب "أزرق أبيض"، بزعامة وزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، وحزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.



وقال وزير الدفاع الابق أفجيدور ليبرمان إنه لن يؤيد نتنياهو ولا بيني جانتس لرئاسة الحكومة.





