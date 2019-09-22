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أصل الحكاية

مستشار سعودي: هجوم أرامكو فخ نُصب للمملكة.. والأزمة أديرت باحترافية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:15 م
دكتور محمد شمس
دكتور محمد شمس
مــيــــس رضـا - عدسة: هدير عبده
قال الدكتور محمد شمس المستشار السابق بوزارة الصناعة السعودية ولشركة أرامكو، إن هجوم أرامكو الأخير على معملى بقيق وخريص عكس حكمة ورصانة المملكة فى التعامل مع الحادث الذى كان بمثابة فخ يراد منه إشعال الحرب فى شرق المملكة.

وأوضح "شمس"، فى حوار لـ"صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن الهجوم الإرهابي الأخير على منشآت النفط بمعملى بقيق وخريص لم ينل من مسيرة المملكة فى مواصلة إمداداتها النفطية واستئناف العمل بعد الهجوم بساعات، مشيرًا إلى أن الإنتاج النفطى الحالى يبلغ 11 مليون برميل نفط يوميا وبحلول نوفمبر المقبل سترتفع الإنتاجية إلى 12 مليون برميل إنتاج يومي.

ولفت " المستشار السابق بوزارة الصناعة السعودية ولشركة أرامكو "، الى أن المخاطر التى تحدق بالمملكة لا تقف عند العمل الإرهابي للمنشآت النفطية بل للشائعات والأكاذيب التى يروجها الحاسدون والحاقدون بأن السعودية توشك على الإفلاس وينهار وضعها المالى، مدحضا تلك الأكاذيب بالأدلة والأرقام ، مشيرًا إلى أن المملكة لديها احتياطات مقدرة من النفط والغاز تقدر بـ 265 مليار برميل من النفط و300 تريليون قدم مكعب غاز .

فضلًا عن وصول الناتج المحلى لها 3 تريليونات ريال سعودى للمملكة نتاج حصيلة صناعية من المنتجات .

ولفت "شمس"، إلى أن السعودية قاعدة ضخمة من الاستثمارات الخارجية ووفرة فى السيولة النقدية خصوصا بعد شراء سندات خزانة أمريكية بـ 180 مليار دولار.

وأشار إلى أن، المملكة تمتلك صادرات نفطية وبتروكيماويات بلغت قيمتها العام الماضى تريليون ريال ، مؤكدًا أن السعودية تسير نحو رؤية 2030 بخطى ثابتة دون النظر لهؤلاء الذين يريدون النيل منها سواء من المتآمرين فى الداخل أو الخارج الذين يريدون تعطيل المسيرة التى تسعى لتنفيذها بجدية.

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