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رياضة

الشوط الأول .. ليفربول يتقدم بـ صاروخية أرنولد ورأسية فيرمينو وهدف أبيض لتشيلسي .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:23 م
جانب من هدف الصاروخي
جانب من هدف الصاروخي ارنولد
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول على تشليسي بهدفين دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أرنولد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل من منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح.

وأضاف فيرمينو الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 30 بعد تلقيه عرضية من زميله ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك على الفور.

بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .

وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.

ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهم على الكرة الطويلة.

وجاءت فرصة هدف لتشيلسي بعد تمريرة طولية يقابلها ابراهام وينطلق ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من ادريان حارس ليفربول فى الدقيقة 24 .

وألغت تقنية الفار هدف لتشيلسي بداعي التسلل بعد عرضية من ويليان انتهت بتسديدة من أزبيليكويتا من داخل منطقة الجزاء.

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