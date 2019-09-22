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رياضة

تعادل سلبي في الشوط الأول بين وادي دجلة وطنطا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة وطنطا بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة على إستاد بتروسبورت من الجولة الأولى للدورى المصرى الممتاز.

وسبق أن أعلن تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة طنطا ضمن الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف

خط الدفاع : محمود مرعى وخالد رضا وعبدالرحمن بودى والغانى يعقوبو.

خط الوسط: محمد رضا ومحمد عبد العاطي ومحمد هلال

خط الهجوم: وحسام عرفات ورفيق كابو ومروان حمدي

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