على طريقة نجلاء الشرشابي.. تعرف على طريقة عمل البرجر بالجبنة الرومي

ساندوتش البرجر من الوجبات السريعة التي يعشقها الأطفال والكبار، والذي يقدم مع البطاطس، وبطريقة سهلة وموفرة تستطيعي عمل البرجر بالجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة على طريقة نجلاء الشرشابي.



مكونات البرجر محشو جبنة رومي

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1كوب فول صويا

1ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقةكبيرة بصل بودرة

2ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل

1 كوب جبنة رومي مبشورة

خس كابوتشا

بصل حلقات

2 طماطم حلقات

كاتشاب

مايونيز



طريقة تحضير البرجر بالجبنة

* مزج البصل المفروم مع فول الصويا جيدًا

* خلط اللحمة المفرومة والدقيق والبصل والثوم البودرة والملح والفلفل والتقليب الجيد، واضافتهم على الفول الصويا والبصل المفروم.

* تشكيل اللحمة المفرومة على هيئة أقراص وتُحشى بالجبنة الرومي.

* وضع البرجر في صينية ويدهن بالزيت ويدخل الفرن حتى يتم الطهي.

* يقدم البرجر بالجبنة في الخبز الكيزر مع الطماطم والخس والكاتشب والمايونيز .