ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يعلن مفاجأة فى تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي غدا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:41 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة في تشكيل الفريق غدًا أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مفاجأة في تشكيل سموحة بكرة أمام الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع سموحة غدًا، الاثنين، في تمام الخامسة والنصف مساءً، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر عن سموحة: لن يرحل لاعب بدون مقابل

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

فرج عامر: مباراة الأهلى وسموحة لن تكون سهلة على الفريقين

نجم الأهلي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي اليوم

كيف دعم فرج عامر لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

يسرا الليثي توجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب مباراة المقاصة وأسوان

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

أحدث ضجة.. شاهد فستان دوللي شاهين فى مهرجان Egypt eye on fashion

الكشف عن أسرار جديدة في حادث مقتل الأميرة ديانا

الإفتاء توضح حكم حرمان الابن العاق من الميراث .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون فى نيويورك يواصلون الاحتشاد لدعم وتأييد مصر والرئيس السيسى

شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد