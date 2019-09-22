فرج عامر يعلن مفاجأة فى تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي غدا

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة في تشكيل الفريق غدًا أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.



وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مفاجأة في تشكيل سموحة بكرة أمام الأهلي".



ويلتقي الأهلي مع سموحة غدًا، الاثنين، في تمام الخامسة والنصف مساءً، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.



وكان الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية.