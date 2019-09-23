بعد اكتشاف شوائب سرطانية.. الصيادلة: ننتظر نتيجة تحاليل الرانيتيدين.. ووقف بيعها بالصيدليات.. ويوجد بدائل بنفس السعر

بعد وقف الزنتاك والراني تعرف على البدائل



بعد تحذيرات الصحة.. بدائل لمادة الرانيتيدين المسرطنة لمعالجة الحموضة



خبير دوائي: الراني والزنتاك بريئان حتى تثبت التحاليل



قررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.



كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عن أسباب وقف تداول 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة التى تحتوى على المادة الخام الـ"الرانتيدين"، مؤكدًا أنه يرجع للتقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة، وأن هناك بعض التحاليل الجارية في الوقت الحالي للتأكد من الأمر.



وأكد الشيخ في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه بعد ظهور نتيجة التحاليل اما يتم اعادة التداول أو سحب المنتج من الأسواق، مضيفا أنه توجد بدائل عديدة وبنفس السعر ويوجد أدوية أرخص.



وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، ان الأدوية المحتوية علي مادة فاموتين والبانتوبرازول او اوميبرازول تكون بمثابة أدوية بديلة للمادة الفعالة الرانيتيدين وفي نفس السعر تقريبا، مشيرا إلى أن البديل ليس اقل كفاءة وفعالية بل هي أسماء تجارية فقط.



وأفاد الشيخ، أنه إجراء احترازي لحين ظهور نتيجة التحاليل أي مجرد شبهة ولم يستغرق الموضوع وقتا لاتخاذ الإجراءات، فبمجرد الاشتباه تم حظر التعامل مع المادة الفعالة الأدوية المشتقة منها.



وقررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.



قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA اكتشفت ان المادة الحاملة الرانيتيدين قد تكون مسرطنة كيفما تم اكتشاف الفالسارتان سابقا، مضيفة انه يوجد بدائل بالسوق المصري كانتودين،انتوبرال،بانتولوك، اوميز،اوميباك كونترلوك، اوميبرازول.



اشارت انه تقرر وقف تداول المستحضرات التى تحتوى على المادة الخام الفعالة "الرانيتدين"، والتى يصل عددها الى 21 مستحضر بكل الصيدليات والتركيزات لجميع الشركات والأسماء والعلامات التجارية.



وأكد نقيب الجيزة، في تصريحات لـ"صدى البلد" كل مشتقات مادة الرانيتيدين هي مجمدة لدى الصيدليات بمجرد إفادة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بان الادوية مطابقة وليس بها اَي ذرة شك سيتم البيع للجمهور وهناك بدائل يمكن استخدامها بالسوق المصري انتودين،انتوبرال،بانتولوك، اوميز،اوميباك كونترلوك، اوميبرازول.



وأفادت هاشم، انه لا يوجد أي أعراض ظهرت بمصر سببها الرانيتيدين ولا بالادوية التي ذكرها المنشور، وأنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المواطنين بسحب عينات وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية وفِي انتظار الإفادة.





قال الدكتور علي عبدالله، مدير مكتب الدراسات الدوائية، إنه توجد عائلتين من الأدوية التي تقلل إفرازات الحامض المعدي والتي تعالج الحموضة والتهاب المعدة وقرحتها.



وأكد عبدالله، في تصريحات لـ"صدى البلد" المجموعة الأولى وتسمى proton pump inhebitors وأشهرها مادة الomeprazole وهى المجموعة الأقوى، وتقلل افرازات المعدة بشكل كبير.



وأضاف أن المجموعة الثانية H2 blockers وهى أقل فى القوة من المجموعة الأولى ومنها الرانيتيدين، و الفاموتيدين والذي يعتبر المادة الفعالة بديلة الرانيتيدين.



وأشار عبدالله، إلى أن تقرير "fda"" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوضح أن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة «رانيتيدين»، بما في ذلك بعض المنتجات المعروفة باسم زنتاك و راني ، تحتوي على شوائب نيتروسامين تسمى Nnitrosodimethylamine (NDMA) بمستويات منخفضة حيث يتم تصنيف NDMA كمادة مسرطنة محتملة للإنسان بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.



وأوضح أن الصيادلة احتفظوا بالأدوية المكونة من مادة الرانيتيدين، لحين إشعار من وزارة الصحة بنتيجة التحاليل إما بالاستمرار أو سحب الأدوية.



وقررت وزارة الصحة المصرية حظر استخدام 21 دواء لعلاج المعدة والحموضة، ثبت احتواؤها على مواد وشوائب سرطانية.





وتشمل قائمة الأدوية التي طالبت الصحة بسحبها ووقف تداولها: زانتاك - فوار راني - رانيتيدين - رانيتاك- إبيرانت - رانتيدول - أسيلوك - فارو رانتدين - هيستاك- أسيلايت - نو إيروسيف - مجدين - رانيتاريجو- الرانتاز - أوسموران - رانتيبلوك- رابيدال - إبيران- رايتيكيور- جاستبروكت - بيبتريليف.



