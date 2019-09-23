كل طالب له شهادتين.. ننشر تفاصيل لائحة التقييم الجديدة لطلاب التعليم الفني الدارسين بنظام الجدارات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن تفاصيل لائحة التقييم الجديدة المقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 على طلاب المدارس الثانوية الفنية التي سيطبق فيها منظومة مناهج الجدارات الجديدة.





حيث قال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن التقييم بالنسبة لطلاب الجدارات سيعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا.





وأوضح مجاهد أنه سيكون هناك ملف إنجاز لكل طالب ، سيكون مطلوبًا من الطالب أن يسجل كل إنجاز حققه في ملف الانجاز الخاص به بخط يده، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون معه عندما يتقدم لأي فرصة عمل، وأكد مجاهد أن هذا الملف سيكون إلكترونيا في وقت لاحق.





وأشار مجاهد إلى أن مربط الفرس في اختبارات الجدارات اما ان يكون الطالب جدير "ناجح" ، أو غير جدير "سيعيد السنة" ، أو لم يتقن الجدارة بعد "سيدخل امتحان الملحق" ، ولو لم ينجح لن يتم تخريج الطالب.





وأوضح أن طالب نظام الجدارات المهارية، سيجد في مدرسته هذا العام اهتمام أكبر بالشق العملي، ومطلوب من الطالب أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي وبشكل مكتوب.





ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي لتقييم فكرة اتقان الطالب للجدارات، كما أنه وقت الامتحانات آخر العام سيكون ذلك بمشاركة ممثل عن الصناعة.





وقال مجاهد : أن الجدارات لين تقدم للطالب في شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج ، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من تأليف وحدات الفصل الدراسي الاول بمعرفة 450 من معلمي التعليم الفني ورجال الصناعة ، وهذه الوحدات فيها دليل للطالب ودليل للمعلم وليست معدة بشكل الكتب التقليدية القديمة نهائيًا.





وأضاف قائلً : الطالب هو المستفيد لان هذه الوحدات ستجعله يعلم نفسه بنفسه وسيستمتع بفكرة البحث عن المعلومات بدلا من الاكتفاء بالاستماع الى منهج نظري محفوظ من المدرس.





وأوضح مجاهد أن طالب الجدارات سوف يحصل على شهادتين وليست شهادة واحدة ، حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية ، بالاضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأي فرصة عمل ، مشيرًا إلى أن لو الطالب رسب في أي جدارة من الجدارات لن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.





وكان قد أعلن مجاهد إن الوزارة بدأت تحديث مناهج التعليم الفني ، حيث تم تحويلها لنظام الجدارات ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ مارس الماضي.





وأضاف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : نجحنا بالفعل في الانتهاء من تطوير مناهج تخصصات التعليم الزراعي والتجاري والفندقي ، مؤكدًا أن هناك تخصصات تم إلغاؤها لأنها لم تعد مطلوبة بينما تم إضافة مهن و تخصصات جديدة.





وأوضح مجاهد: من أبرز التخصصات الجديدة التي تم إدخالها لطلاب التعليم الفني والتي ستطبق لأول مرة هذا العام ، تخصص الزراعة بدون اسمدة صناعية او مبيدات ، وزراعة النخيل والصناعات المعتمدة عليها ، وتخصص الزراعة المطيرة التي تقوم على مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن طلاب هذا التخصص سيدرسون في معهد بحوث الصحراء في مطروح ، بالإضافة إلى استحداث تخصص الميكاترونيات .





وقال مجاهد : لم يتم إعداد المناهج الجديدة بنفس الطريقة التقليدية التي يتم كان يتم بها إعداد المناهج القديمة ، ، بل تحاورنا أولًا قبل إعداد المناهج مع رجال الصناعة في مصر وسألناهم عن المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل حاليا ، و مواصفات الخريج المطلوب لسوق العمل ، و التخصصات الجديدة المطلوبة ، وحصلنا منهم على قائمة التخصصات المطلوبة حاليا وطورنا المناهج بناءا على هذا الأساس.





واستكمل مجاهد تصريحاته قائلا: انتهينا من تطوير 36 مهنة من إجمالي 100 مهنة في التعليم الفني ، وسنبدأ تدريس المناهج الجديدة القائمة على الجدارات رسميًا خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 في 105 مدارس في أنحاء الجمهورية ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الوزارة من تطوير جميع المهن بنظام الجدارات خلال 3 سنوات من الآن.



