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رياضة

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:19 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أقيم أمس الأحد أربع مواجهات ضمن منافسات ثانى أيام الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي شهدت أحداثاَ مثيرة من أول حالة طرد في الدوري وتعادل المصري البورسعيدي المثير.

وحقق الإنتاج الحربى فوزا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب الوافد الجديد إف سي مصر خلال اللقاء المقام فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

كما حقق فريق مصر للمقاصة فوزا غاليا 3 / 2 على فريق أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وفاز طنطا على وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التي أقيمت على استاد "بتروسبورت" ضمن نفس الجولة من مسابقة الدوري.

وجاء ترتيب الدوري المصري كاملًا على النحو التالي:
ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

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