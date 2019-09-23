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رياضة

بملاعب عالمية .. تعرف على استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لليد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
ريهام بكير
عقد وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد وفى مقدمتها الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

واتفق الوزير مع رئيس اتحاد كرة اليد على عقد اجتماع موسع الأيام المقبلة يكون من بين بنود أجندته مناقشة اعتماد الموازنة المالية المقترحة الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد 2021، وكافة الاحتياجات العامة المطلوبة من مختلف مؤسسات الدولة استعدادًا للبطولة.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة بمقترح إقامة مؤتمر صحفي لتوقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد ، ووضع حجر أساس إنشاء صالة الألعاب المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

و استعرض اللقاء موقف تطوير الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، ومعدل الإنجاز في إنشاء الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا تطوير أرضية الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تستضيف تدريبات منتخب اليد.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستعداد التام لبطولة العالم لكرة اليد من حيث كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية وموقف إنشاءات وتطوير الصالات المستضيفة لمنافسات البطولة، مشيرًا إلى المتابعة الدورية مع اتحاد اليد من أجل الوقوف على تجهيزات استضافة البطولة لحظة بلحظة والخروج بها أمام العالم في أفضل صورة تنظيمية.

كما طالب ، وزير الرياضة ، رئيس اتحاد اليد بالتوسع في نشر اللعبة في مراكز الشباب المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة أمام النشء والشباب لممارسة رياضة كرة اليد، والكشف عن المواهب الشابة ودعمها.

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