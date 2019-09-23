ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات أمام الطلاب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:07 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر:
نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات
محمد شحتة
زار الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب كلية الإعلام بنين، يرافقه الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، في إطار جولاته التفقدية لكليات الجامعة بمدينة نصر للاطمئنان على انتظام الدراسة مع بداية الأسبوع الأول. 

واطمأن عامر -بحسب بيان الاثنين- على انتظام سير العملية التعليمية، وأجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب الجدد بين لهم فيه مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما طالب أي طالب له مشكلة أن يطرق أبواب الأقسام، ومكتب العميد والوكيل، ويعرض مشكلته وسيسعى الجميع لحلها، مشيرا إلى أن جميع الإدارات في الجامعة تعمل ليل نهار لتذليل كافة العقبات أمامهم وذلك في إطار توجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

ووجه نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة استثمار الوقت فيما ينفعهم ويرفع من مستواهم الاحترافي، ولا يعتمدوا فقط على الدراسة النظرية، حتى يؤدوا رسالتهم المستقبلية في المجتمع على أكمل وجه، ويكونوا بحق نماذج أزهرية تعبر عن الرصيد الحضاري لمؤسسة الأزهر العريقة التي يتجاوز تاريخها الألف عام.

وفتح عامر -خلال حواره مع الطلاب- باب الأسئلة أمام الطلاب، واستمع منهم كل ما يجول في خواطرهم وأجاب عن استفساراتهم، وقام بحل عدد من الأمور التي تم طرحها على الفور، ووعد بمناقشة بعض مقترحات الطلاب والعمل على بحثها ومدى إمكانية تنفيذها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. 36 ألف طالب وطالبة سجلوا إلكترونيا

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. 42217 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيا

جامعة الأزهر: أكثر من 52 ألف طالب سجلوا رغباتهم في التنسيق الإلكتروني

انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق جامعة الأزهر.. وإتاحة الفرصة للمتخلفين قريبا

ترشيحاتنا

لا يتذكرها الكثيرون عند المصائب.. الإفتاء تنصح المكروبين بـ9 أمور

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الأسرة

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

الدلائل على إفلاس الإخوان تتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور