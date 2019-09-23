نائب رئيس جامعة الأزهر: نعمل ليل نهار على تذليل العقبات أمام الطلاب

زار الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب كلية الإعلام بنين، يرافقه الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، في إطار جولاته التفقدية لكليات الجامعة بمدينة نصر للاطمئنان على انتظام الدراسة مع بداية الأسبوع الأول.





واطمأن عامر -بحسب بيان الاثنين- على انتظام سير العملية التعليمية، وأجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب الجدد بين لهم فيه مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما طالب أي طالب له مشكلة أن يطرق أبواب الأقسام، ومكتب العميد والوكيل، ويعرض مشكلته وسيسعى الجميع لحلها، مشيرا إلى أن جميع الإدارات في الجامعة تعمل ليل نهار لتذليل كافة العقبات أمامهم وذلك في إطار توجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.





ووجه نائب رئيس الجامعة الطلاب إلى ضرورة استثمار الوقت فيما ينفعهم ويرفع من مستواهم الاحترافي، ولا يعتمدوا فقط على الدراسة النظرية، حتى يؤدوا رسالتهم المستقبلية في المجتمع على أكمل وجه، ويكونوا بحق نماذج أزهرية تعبر عن الرصيد الحضاري لمؤسسة الأزهر العريقة التي يتجاوز تاريخها الألف عام.



