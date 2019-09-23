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فن

حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها من مهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
شروق إبراهيم
أكّدت الفنانة حلا شيحة أنها غير نادمة على قرار عودتها للتمثيل، بعد فترة اعتزال دامت 10 سنوات.

وكتبت حلا شيحة على صفحتها: "سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر أقدم لجمهوري ومتابعيني أعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي".

ومهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الوجوه السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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