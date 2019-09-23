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رياضة

7 حقائق لانتصار ريال مدريد على إشبيلية.. تعرف عليها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
مباراة إشبيلية وريال
مباراة إشبيلية وريال مدريد
القسم الرياضي
فاز فريق ريال مدريد على فريق إشبيلية أمس، بنتيجة 1 - 0 في إطار الجولة الخامسة من ترتيب الدوري الإسباني ، واحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف اللقاء الوحيد عن طريق ضربة رأس، والتى رجحت كافة النادي الملكي.

ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية أمس:.

- الفوز الثاني على التوالي لريال مدريد والثالث هذا الموسم بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني.

- الفوز الاول لريال مدريد على فريق إشبيلية في عقر داره منذ عام 2015.

- الفوز الــ 80 لريال مدريد من مجموع 150 مباراة لعبها أمام إشبيلية.

- ريال مدريد أول من هزم إشبيلية هذا الموسم وأزاحه عن الصدارة.

- لم يسمح فريق ريال مدريد لفريق إشبيلية بالتسديد على المرمى بأي تصويبة خلال اللقاء وذلك بعدما حدث من قبل مع فريق ريال سوسيداد عام 2016 في المباراة التى انتهت لصالح النادي الملكي بنتيجة 3-0

- كريم بنزيما سجل أهدافا بالرأس أكثر من أي لاعب هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى ، والتي وصلت إلى 9 أهداف.

- حارس إشبيلية توماس فاتشليك تصدى لـ6 من أصل 8 كرات صوبت على المرمى هذا الموسم في كل البطولات.

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