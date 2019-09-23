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رياضة

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
حسام البدرى
حسام البدرى
منتصر الرفاعى
أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اتفاقها مع حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر بشأن الراتب المادى الشهرى الذى سيحصل عليه فى عقده مع الجبلاية.

وعلم صدى البلد أن حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول سيحصل على راتب شهرى يصل الى 700 ألف جنيه شهريا فى عقده مع اتحاد الكرة المصري. 

وأشارت المصادر إلى أن حسام البدرى استقر على التشكيل الجديد لجهازه المعاون والذى يضم محمد بركات مديرا للمنتخب وأحمد أيوب مدربا عاما و طارق مصطفي مدربا عاما وسيد معوض مدربا وأيمن طاهر مدربا لحراس مرمى.

ويعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل لتقديم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز المعاون له بجانب اعلان البدرى عن خطة المرحلة المقبلة .

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