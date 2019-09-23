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تعليم

تحويل 3 كليات للعمل بالطاقة الشمسية فى جامعة الإسكندرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بصدد تركيب عدد من الشواحن الشمسية بكليات الهندسة والزراعة والعلوم ومجمع العلوم الإنسانية، بهدف نشر الوعي البيئي بأهمية الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها، والترويج لدورها في خفض نسبة الكربون.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة في مجال التنمية المجتمعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشار الدكتور صلاح سليمان، الأستاذ بكلية الزراعة، خلال استقباله لفريق من وزارة البيئة والبرنامج الأممي ومركز تحديث الصناعة، أن الجولة تضمنت زيارة الكليات التى تم اختيارها لتركيب وتشغيل الشواحن الشمسية والتى سيتم تزويدها بشاشة عرض تبث من خلالها معلومات بيئية لخدمة طلاب الجامعة وتوعيتهم بأهمية المصادر المتجددة للطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وآفاق استخداماتها.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تنظيم عدد من الندوات والدورات التدريبية للطلاب بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومشروع نظم الخلايا الشمسية، عن تطبيقات الطاقة الشمسية.

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