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رياضة

ثلاثي ريال مدريد يستعد لدخول تشكيلة العام من الفيفا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:56 م
راموس
راموس
القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد ثلاثة من لاعبي ريال مدريد في تشكيلة أفضل اللاعبين حول العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي سيعلن عنها خلال الحفل الذي سيقام اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ثلاثة من لاعبي ريال مدريد سيتواجدون ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في العالم للعام الحالي 2019.

ووفقًا لما كشفت عنه الصحيفة فإن الثلاثي هم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو خلال الصيف الحالي.

ويمتلك ريال مدريد تسعة لاعبين ضمن المرشحين للتواجد في تشكيلة العام، وهذا الرقم جيد مقارنة بما كان عليه مستوى الفريق في الموسم الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى تواجد راموس للمرة العاشرة في التشكيلة، وبذلك يكون أكثر إسباني تواجد بها عبر التاريخ، بينما ستكون الخامسة لمودريتش، والثانية لهازارد.

يذكر أن لاعبي ريال مدريد التسعة المرشحين هم راموس ومودريتش وهازارد وداني كارفاخال ورافائيل فاران ومارسيلو وكاسيميرو وتوني كروس وكريم بنزيما.

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