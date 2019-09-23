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رياضة

يورجن كلوب يكشف كواليس إصابة ساديو مانى نجم ليفربول

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:04 م
ساديو مانى
ساديو مانى
عمرو الحلوانى
أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إصابة ساديو ماني، نجم هجوم الفريق فى ركبته خلال مشاركته أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020.

وقال يورجن كلوب فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى تم استبدال ساديو مانى بجيمس ميلنر في النصف الثاني بعد أن تعرض لضربة قوية حول الركبة وهذا أمر سيئ للغاية.

وكان ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح حقق الفوز على تشيلسي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأكد كلوب أن ساديو مانى سيخضع لأشعة مقطعية على ركبته من أجل تحديد مدة غيابه متمنيا أن تكون الامور بسيطة فى ظل الأهمية الكبيرة للاعب مع الفريق والاعتماد عليه بصورة كاملة فى تشكيل الفريق.

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