هجوم حاد من مورينيو على محمد صلاح وليفربول

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن التوفيق والحظ له دور كبير فى فوز ليفربول على تشيلسى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى الإنجليزى.



وانتقد مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أداء الثلاثى الهجومى لليفربول المكون من محمد صلاح وساديو مانى والبرازيلى فيرمينو، مؤكدا أن عدم قيامهم بالأدوار الدفاعية المطلوبة منهم تسبب فى تفوق كاسح لتشيلسى خلال النصف الثانى من المباراة.



وأضاف أنه فى الدقائق الأخيرة من المباراة كان يجب على محمد صلاح القيام بالمزيد من الجهد، وكان عليه مساعدة ألكسندر أرنولد، ليستطيع الأخير الدخول إلى منطقة الجزاء قليلًا ويدافع جيدا وهو ما لم يحدث من قبل محمد صلاح.



وحول الفارق فى النقاط بين ليفربول وتشيلسى قال مورينيو إن 5 نقاط ليس بالفارق الكبير، مشيرا إلى أن ليفربول سيخسر مباراة، مثل تلك التي خسرها السيتي أمام نورويتش، وسيفقد الريدز بعض النقاط.

