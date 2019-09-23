لو بتحب تربية الأسماك.. تعرف على الخطوات الصحيحة للعناية السليمة

الأسماك من الحيوانات الأليفة التي تعطي مظهرًا جميلة بتربيتها داخل المنزل، ولكن يجب عليك أن تتبع بعض الخطوات لتوفير البيئة المناسبة له للعيش بطريقة صحية، فنقدم كيفية العناية بالأسماك وفقًا لموقع "Wikihow"



حوض بحجم مناسب

يحتاج السمك لمساحات كبيرة حتى ينمو بطريقة سليمة، ويقوم بعمل أنشطة في البيئة المناسبة له، فعليك توفير أكبر قدر من المساحة لتربية السمك، وكلما زاد العدد زادت مساحة الحوض.





وضع الخزان في مكان جيد

حاول أن تضع الخزان في مكان مرتفع وبعيدًا عن الحركة المستمرة، وأن يكون بعيدًا عن ضوء الشمس، أو ضوضاء التلفاز، فكلما كان المكان أكثر هدوءًا كلما كان مناسبًا لتربية السمك، وعليك تجنب التدخين حتى لا يتلوث الهواء، وإذا كنت تربي قطة أو كلب فعليك بإغلاق الحوض من أعلى حتى لا يستطيع الحيوانات اصطياد السمك.





تثبيت السخان الخاص بالحوض

هناك بعض أنواع السمك تحتاج أن تعيش في درجة حرارة مرتفعة، عادًة تكون ما بين الـ ٧٢ و ٨٤ درجة، فعليك وضع الحوض بجانب منفذ كهرباء كي توصل الفيشة بكل سهولة، وعدم تحرك السخان من موضعه.



تثبيت الترشيح

المرشح هو الجهاز الذي ينقي المياه من التلوث، يجب وضعه تحت الحصى في الخزان، والجزء الآخر من الجانب الخلفي للحوض، ويتم وضع بداخله فلاتر العلب، وعليك تفريغ الفلاتر بطريقة مستمرة وتنظيفها، حتى لا تنمو الأسماك وسط البكتيريا.



الرمال والحصى

لا بد من وضع الرمال والحصى أسفل الحوض قبل وضع الأسماك، ويجب أن يشطف جيدًا بالماء لإزالة الغبار من الحصى.



وضع الزخارف

السمك يحتاج دائما أن يختبئ في أماكن آمنة ولكن لا بد أن تكون طبيعية، ولكن قبل وضع الزخارف في الحوض يحب غسلها وغليانها لمدة ٣٠ دقيقة ثم تنقع لمدة أسبوع في المياه قبل وضعها بالحوض، وتأكد بعدم وضع زخارف ذات حواف حادة أو قطع بلاستيكية حتى لا تضر بالأسماك.



وضع نباتات

تختار بعض الأشخاص النباتات الصناعية لوضعها في الحوض للأسماك، ولكن مع النباتات الصناعية يجب وضع نبات طبيعي لزيادة مستويات الأكسجين في الخزان، وإزالة النترات من الماء، ولخلق منظر طبيعي للأسماك، وقبل أن تضع النبات الطبيعي والصناعي اشطفه جيدًا، مع مراعاة توفير إضاءة للنباتات الحية بحوض السمك.



ملء الخزان

بعد تحضير الحوض من نباتات ورمل وحصى وزخارف، فيكون مستعدًا لملء الحوض بالمياه، ثم ضع طعام السمك به حتى تنمو البكتيريا المفيدة للسمك، وفي النهاية عليك بوضع السمك.



كمية الطعام

الكمية المناسبة للسمك يكون بمقدار كوب، ويوضع مرتين في اليوم، فالسمك من الحيوانات التى تتغذى بطريقة سريعة فبعد نصف ساعة لم يتبق أي طعام بالحوض.



مراقبة السمك

راقب السمك بطريقة يومية حتى تتأكد أن تسبح بنشاط دون خلل في حركتها، فإذا لاحظت أي تغيير في الحركة أو التنفس، فاستخرجها وعزلها في مكان مناسب منفصل، واضف لها الدواء المناسب.