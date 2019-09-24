ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سورة قرآنية للوقاية من السحر.. اغتنمها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
سورة البقرة
سورة البقرة
إيمان طلعت
تصح الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، بالقراءة والاستماع إلى سورة البقرة للوقاية من السحر والشيطان.

واستشهد «وهدان»، بما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.

وأكد أن سورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.محمد فوزي يكتب: الدجل والشعوذة في قرى مصر.. إلى أين؟

حث عليها الرسول.. ماذا يحدث في المنزل عند قراءة سورة البقرة؟

هل نأخذ ثوابًا على قراءة سورة البقرة في فترات متقطعة

ترشيحاتنا

بألفاظ خارجة.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد فلوكس للهارب محمد علي.. فيديو

صوروا فيديو لمدة دقيقة.. طلب خبيث من الإرهابي هاني صبري لـ الإخوان.. تسجيل صوتي

الحكومة تزف بشرى سارة بشأن إنتاج الغاز الطبيعي

لو نزلت المظاهرات الإخوان هتقتلك.. صحفي يكشف مخطط الإرهابية

موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان مثير.. منى زكي تشعل مواقع التواصل.. ومنة فضالي بإطلالة جريئة

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور