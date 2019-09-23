بعد إطلاق اسمه على كويكب.. رئيس جامعة الأزهر يهنئ فاروق الباز

قدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وقيادات الجامعة، التهنئة للعالم الدكتور فاروق الباز، لإطلاق الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة اسم العالم المصرى الكبير على كويكب بالفضاء، تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".



وثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور الباز، التي رفعت اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية، كما ثمن جهوده المشهودة ودوره الريادي داخل مصر في عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية الوطنية.



وجاء تكريم الدكتور فاروق الباز تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية فى بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة.



الجدير بالذكر أن فاروق الباز ولد فى الثانى من يناير 1938، وحصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، وحصل على ماجستير العلوم والجيولوجيا عام 1961، والدكتوراه فى عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.



وشغل الباز عدة مناصب منها مدير مركز الأرض والكواكب بمتحف الطيران والفضاء الوطنى التابع لمعهد سميتسونيان في واشنطن، وشغل منصب نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة آيتيك للأنظمة البصرية في أمريكا ومستشار علمى للرئيس الراحل أنور السادات.



وقام فاروق الباز بتأسيس مركز دراسات الأرض والكواكب الأمريكي وعضو في الأكاديمية الوطنية للهندسة.