مهم لكل بنت.. طريقة سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض في البيت

يعتبر الحذاء الرياضي الأبيض من أهم القطع التي تعتني بها كل فتاة وتحرص على تنسيقها مع عدة استايلات، وخاصة فتيات الجامعة، فهو بسيط وعملي ومناسب ليوم طويل.



لكن عادة ما يتسخ الحذاء الأبيض منذ ارتدائه أول مرة، بعض الفتيات يضعن الأحذية البيضاء في الغسالة لكن هذه العادة مع تكرارها قد تتسبب في إفساد الحذاء تمامًا ويصبح غير صالح للارتداء.



يمكنك تنظيف الحذاء الأبيض بطريقة منزلية سحرية، لن تكلفك وقتا أو جهدا أو مالا، وتجعل الحذاء يعود وكأنه جديد تمامًا، إليكي الطريقة التي نصح بها موقع wikihow :



كل ما تحتاجينه :

فرشاة أسنان قديمة + ماء + صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم "تباع عند العطار".



طريقة استخدام صودا الخبز في تنظيف الحذاء الأبيض :



1- نظفي الحذاء أولًا من الأتربة والأوساخ باستخدام منشفة قديمة.

2- في وعاء ضيفي نصف كوب ماء مع ملعقتين من صودا الخبز وقلبيهم.

3- استخدمي فرشاة الأسنان واغمسيها في الخليط ثم قومي بفرك الحذاء بلطف مع فرك المناطق المتسخة عدة مرات.

4- بعد تنظيفه بالكامل اتركيه في الهواء حتى يجف أو في الشمس.