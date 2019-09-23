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فن

بعد دعمهم للرئيس السيسى.. عمرو مصطفى يوجه رسالة لهؤلاء الفنانين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:08 م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
منار نور
وجه الملحن عمرو مصطفى، رسالة إلى عدد من النجوم الذين دعموا الرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وكتب عمرو مصطفى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: " شكراا راغب علامه -وليد توفيق -وائل جسار-نوال الزغبي لكم مني كمواطن مصري كل الاحترام".

وتابع: "شكراا محمد رمضان والعوضي والمذيع المميز عمرو أديب وكل ممثل شاب طلع ليه جمهور وعي الناس، انتم صح ومتخفوش كل المصريين الشرفاء الأغلبية العظمي الي بيحبو بلدهم معاكم وبتدعمكم، إحساسي ان مصر العظمي راجعه تاني تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لازم تعرفوا ان اول لما الكلاب بتعوي يبقي اكيد الاسد أزعجهم بنجاحه تحيا مصر العظمي".

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