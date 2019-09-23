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السيسي: نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ندى فتح الله
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نصف سكان العالم مازالوا يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الملائمة، الأمر الذي يؤثر على الجهود الجماعية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان حياة صحية، لا سيما الهدف الفرعي الخاص بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الأثنين، إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة له.

وأوضح الرئيس السيسي أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة وبناء شراكات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية.

وأضاف أن الشراكات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية مسألة مهمة لـ ضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.

وعبر الرئيس السيسي عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة 2019-2023، والتي ترتكز على مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء.

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