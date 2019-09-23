في اليوم الوطني.. تعلمي طريقة عمل أشهر 4 أكلات سعودية

تتزين السعودية مع بداية شهر سبتمبر بجميع أشكال الفرح والاحتفال، استقبالا للعيد الوطني الذي يمثل ذكرى توحيد السعودية وقيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، الملك المؤسس، والتي توافق 23 سبتمبر من كل عام.



وفي اليوم الوطني السعودي، نقدم لك طريقة عمل أشهر 5 أكلات من المطبخ السعودي، بخطوات سهلة وسريعة:



1-طريقة عمل سليق

وهي كبسة الأرز الأبيض مع لحم ضاني أو دجاج



مكونات سليق :

2 كوب أرز

ثمرة بصل

8 حبات هيل

5 فصوص مستكة

3 ملاعق ملح

2 عود قرفة

2 ورق غار

3 أكواب حليب

2 ملعقة زبدة

مرق دجاج

ملعقة خل



طريقة عمل سليق :



اغسلي الأرز جيدًا واتركيه في وعاء به ماء وضيفي له ملعقة خل

في وعاء أخر ضيفي 3 كوب ماء مع مكعبين مرق دجاج ثم ضيفي كل البهارات السابقة واتركيه يغلي على النار

بعد أن يغلي الخليط ضيفي الأرز واتركيه يغلي مرة أخرى مع البهارات على نار هادئة حتى ينضج

بعد أن يمتص الأرز الماء، ضيفي الحليب واتركيه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح الأرز مهروسًا ويمتص الحليب

اسكبي هذا الخليط " سليق" في طبق التقديم وضيفي علي سطحه الزبدة

وعلى حسب رغبتك يمكنك تحضير قطع الدجاج أو اللحم وإضافتها لسطح السليق.





2-طريقة عمل العصيدة :

مكونات العصيدة

3 أكواب دقيق

2 لتر ماء

3 أكواب سكر

كوب زبدة

3 ملاعق من الزنجبيل المطحون

ملعقة قرفة

ملعقة فلفل اسود



طريقة عمل العصيدة السعودية :

1- في وعاء على النار ضعي السكر حتى يصبح لونه بني

2- ضيفي كمية من الماء حتى يصبح مثل الكراميل

3- ضيفي بقية كمية الماء كي يذوب السكر واتركيه يغلي

4- ضيفي الزنجبيل و القرفة والفلفل الأسود

5- ضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب

6- ضيفي الزبدة وقلبي المكونات معا حتى يصبح الخليط متجانس واتركيه على نار هادئة

7- عند تقديمها ضيفي العصيدة في طبق التقديم واسكبي عليها السمن او الزبدة.

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل العصيدة



3-طريقة عمل مقلقل لحم و كبدة

مكونات مقلقل لحم و كبدة :

نصف كيلو لحم

نصف كيلو كبدة

2 ثمرة طماطم

2 بصلة

3 فصوص ثوم

ملح و فلفل اسود

مكعب مرقة

3 ملاعق زيت نباتي

بهارات لحم



طريقة عمل مقلقل لحم وكبدة :

قطعي اللحم مكعبات، وكذلك الكبدة مكعبات صغيرة واغسليها جيدًا وافرمي البصل وقطعي الطماطم مكعبات.



ضعي الزيت على النار وأضيفي مكعبات اللحم وقلبيها جيدًا حتى يتبخر الماء منها وتصبح نصف تسوية ثم أضيفي البصل المفروم مع الكبدة وشوحي الخليط معًا ثم أضيفي الطماطم و الثوم ومكعب المرقة ثم البهارات و الملح و الفلفل الأسود.



استمري في تقليب المكونات ثم اتركيها تنضج على نار هادئة ثم ارفعيها عن النار وقدميها مع السلطة والأرز الأبيض.



4-طريقة عمل الحنيذ :

مكونات الحنيز :

كيلو لحم

كوب زيت نباتي

2 ثمرة طماطم

2 ثمرة بصل

3 كوب أرز بسمتي

5 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة زعفران

2 ثمرة فلفل رومي

بهارات : ملح وفلفل اسود وكمون و كركم وهيل وورق ليمون وورق غار وقرفة وقرنفل



طريقة عمل الحنيذ :



اغسلي اللحم وضعيه في وعاء وضيفي له كل البهارات السابقة وقلبيه فيها حتى يتشبع بالبهارات

ضعي مقلاة على النار بها زيت نباتي وضيفي اللحم بالبهارات وقلبيها في الزيت حتى يتغير لونها

انقعي الأرز في ماء ساخن لمدة 30 دقيقة

في وعاء ضعي أوراق الليمون ثم قطعي البصل شرائح وضيفيها فوقها ثم ضعي شرائح الطماطم والثوم والفلفل الأخضر

ضعي اللحم فوق الخضروات

ضعي بقية كمية الخضروات فوق اللحم ثم ضيفي ورق الليمون على السطح

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة حتى ينضج اللحم

اسلقي الأرز على النار ثم ضيفي الزيت و رشة ملح والزعفران واتركي الأرز ينضج على نار هادئة

عند التقديم ضعي الأرز أولًا ثم ضعي فوقه قطع الحنيذ وزينيه بالزبيب واللوز.