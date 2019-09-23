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فن

خالد الصاوي يرقص على لأ لأ .. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:35 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
آيه عاطف
حرص الفنان خالد الصاوي، على التواجد في الجونة من أجل حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة،

وشارك الصاوي، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام" وهو يرقص على أنغام الأغنية الشعبية "لا لا" ضمن أيام المهرجان.

يذكر أن شارك خالد الصاوي، مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم :الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، والذي حقق نجاح كبير جدًا في دور عرض السينما.

 
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لا انا هسقف بس.

A post shared by Khaled Elsawy | خالد الصاوي (@khaledelsawyofficial) on

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