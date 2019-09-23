خالد الصاوي يرقص على لأ لأ .. شاهد

حرص الفنان خالد الصاوي، على التواجد في الجونة من أجل حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة،وشارك الصاوي، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام" وهو يرقص على أنغام الأغنية الشعبية "لا لا" ضمن أيام المهرجان.يذكر أن شارك خالد الصاوي، مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم :الفيل الأزرق" بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، والذي حقق نجاح كبير جدًا في دور عرض السينما.