أسباب الجوع الشديد.. معلومات أول مرة هتعرفها تكشف اللغز



ووفقا لما جاء فى موقع " livestrong " في حين أن بعض الحالات الطبية مثل القرحة وعدم السيطرة على السكري أو عادات أكل غير صحية أو تناول المخدرات أو غيرها من الحالات الطبية. في حين أن تحسين عادات الأكل قد يساعد في السيطرة على الشهية بشكل أفضل.



أسباب الجوع الشديد أثناء الحمل

يعد الجوع من الأعراض الشائعة بين النساء الحوامل حيث توجد عدة أسباب لـ الجوع الشديد أثناء الحمل، والتى نعرضها ووفقا لما أورده موقع " parenting firstcry " :



- أسباب الجوع الشديد أثناء الحمل فى الثلاثة الأشهر الوسطى نمو الجنين داخل رحم الأم وتطوره مما يتطلب تغذية للنمو والتطور بشكل صحيح.

- يشتهي الجسم السعرات الحرارية الإضافية للحفاظ على مستويات الدم المرتفعة في الجسم وغيرها من العمليات التي تحدث خلال فترة الحمل.

- التغيرات الجسمانية من أهم أسباب الجوع الشديد أثناء الحمل خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وخلال نهاية الأثلوث الثاني وذلك بسبب بدء الجسم فى إنتاج الحليب، حيث يستعد الجسم للانجاب.



أسباب الجوع الشديد فى الليل

استهلاك الأطعمة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من النشا والسكريات، قبل الذهاب للنوم بوقت قصير يؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم، ويقوم البنكرياس بعد ذلك بإفراز هرمون يسمى الأنسولين، والذي يخبر خلايا الجسم بامتصاص نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى الجوع.



يوصي العلماء بتناول وجبة خفيفة صغيرة كثيفة من المغذيات تقل عن 200 سعر حراري قبل وقت النوم مباشرة. على سبيل المثال ، ثبت أن مشروبًا غنيًا بالبروتين قبل النوم يرضي جوعك ويحسن عملية الأيض في الصباح.



ووفقا لما ذكره موقع "healthline " فإن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يرتبط بسوء التحكم في نسبة السكر في الدم، حتى بضع ليال بلا نوم يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، وتم ربط قلة النوم بمستويات أعلى من هرمون الجريلين ، وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج الجوع ويجب النوم لمدة ست إلى ثماني ساعات في الليلة الواحدة لمنع هذه القضايا.



أسباب الجوع الشديد قبل الدورة

من أكثر الأشياء التى ترهق النساء متلازمة ما قبل الحيض وتسبب متاعب عديدة كما أنها من أبرز أسباب الجوع الشديد قبل الدورة والتى تجعل المرأة تعانى من شراهة غير طبيعية وتحدث الاعراض PMDD بسبب التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون وايضا نتيجة لمستويات السيروتونين المنخفضة، وهى تصيب ما بين 3 و 8 في المئة من النساء، ويتميز هذا في الإصدار الجديد من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.



أسباب الجوع الشديد أثناء الرجيم

يسعى دائما من يتبعون الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن إلى السيطرة على الشهية لكن للأسف يشعر البعض بـ الجوع الشديد أثناء الرجيم مما يعد عقبة كبيرة فى الطريق للدايت، ولكى نتمكن من السيطرة على هذه الحالة فلابد من معرفة أسباب الجوع الشديد أثناء الرجيم.



ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday " فإن الجوع الشديد هو تحد شائع للأشخاص الذين يتبعون الرجيم حيث أن استهلاك سعرات حرارية أقل من حروق الجسم يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم لهرمون يسمى الجريلين.



يطلق البعض على هرمون الجريلين بأنه "هرمون الجوع" لأن المعدة تفرزه عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الطعام، ويمكن لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية زيادة إنتاج الجريلين مما يجعل احد اشهر اسباب الجوع الشديد هى الرجيم، ويشعر الشخص بالجوع طوال الوقت لعدة أسباب، ويمكن السيطرة على الجوع عن طريق إجراء تغييرات غذائية، مثل: الاكثار من البروتين والألياف.

تناول كميات أقل من السكر والملح، الاكثار من الماء، والحد من الأطعمة المصنعة أو المقلية، الابتعاد عن الكحول.



تساهم معرفة أسباب الجوع الشديد فى السيطرة على هذا الشعور السيئ الذى يدفعنا إلى التهام المزيد من الطعام مما يرهق المعدة وأجهزة الجسم ويستنزفهما فى هضم الطعام والعمليات الحيوية التى تترتب عليه فضلا عن زيادة الوزن، واكتشاف لـ أسباب الجوع الشديد الحقيقية يساعدنا فى التوصل للعلاج الأنسب.نكشف فى هذا التقرير أبرز أسباب الجوع الشديد سواء بعد الأكل أو أثناء الحمل أو قبل العادة الشهرية أو فى الليل أو حتى أثناء الرجيم.أسباب الجوع الشديد بعد الأكلللأسف رغم أن الجوع ينتهى بمجرد تناول الطعام إلا أن بعض الأشخاص لديهم شره باستمرار حتى بعد الأكل مما يجعلهم يبحثون عن أسباب الجوع الشديد بعد الأكل إن كنت تعاني من آلام جوع شديدة بعد تناول الطعام.