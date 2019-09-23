بني سويف يضم لاعب مصر المقاصة وسموحة لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي برئاسة علي محمد سليم في إتمام التعاقد مع اللاعب نصر رمضان لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة ونادي سموحة السابق، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



ووقع ناصر رمضان علي عقود انضمامه لبني سويف في صفقة انتقال حر لمدة موسمين في حضور ياسر التونى مدير الكره واعضاء مجلس الادارة ومحمد سلامة وكيل اللاعب .



وتعاقد بنى سويف مع العدين من اللاعبين وهم :

محمود الحضري حارس مرمى الحمام

كريم محفوظ حارس مرمى إف سي مصر

محمد السيد الشهير ميخا لاعب وسط نادي إف سي مصر

بلال سالم لاعب وسط إف سي مصر

كمال البدوي ظهير أيمن سوهاج

هارون إسماعيل مدافع الترسانة

محمود مكي صانع ألعاب طنطا

حسام البدري ظهير أيسر بورتو السويس

عاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى

مصطفى بلية مهاجم بلدية المحلة

واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه

أحمد الأمور لاعب أسوان

محمود بكري لاعب وسط الفيوم

أحمد عبدالرازق صانع ألعاب تحرير أسوان

بجانب تجديد عقود كل من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .